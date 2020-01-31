《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８８５９．４４ 升１２４．９９點╱０．４４％
標普５００ ３２８３．６６ 升 １０．２６點╱０．３１％
納斯達克 ９２９８．９３ 升 ２３．７７點╱０．２６％
倫敦富時１００ ７３８１．９６ 跌１０１．６１點╱１．３６％
法蘭克福ＤＡＸ １３１５７．１２ 跌１８７．８８點╱１．４１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５８７１．７７ 跌 ８３．１２點╱１．４０％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０８．９１，歐元兌美元１．１０３０
31/01/2020 07:46
《日出而作》美股反覆高收，油價急挫，世衛列新型肺炎為緊急事件
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８８５９．４４ 升１２４．９９點╱０．４４％
標普５００ ３２８３．６６ 升 １０．２６點╱０．３１％
納斯達克 ９２９８．９３ 升 ２３．７７點╱０．２６％
倫敦富時１００ ７３８１．９６ 跌１０１．６１點╱１．３６％
法蘭克福ＤＡＸ １３１５７．１２ 跌１８７．８８點╱１．４１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５８７１．７７ 跌 ８３．１２點╱１．４０％
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