【武漢肺炎】野村：疫情打擊中資發展商首季銷售，較看好物管板塊

《經濟通通訊社３１日專訊》野村發表研究報告指，由於中國爆發武漢肺炎，內地超過２０

個城市暫時關閉物業銷售中心，相信對發展商首季銷售造成影響，首兩個月有機會錄得按年

１０％－２０％的跌幅，內房有機會調整全年銷售目標，由野村原來估計按年增長１４％，改為

增長１１％。

野村又指，物業管理的費用維持穩定，但增值服務（ＶＡＳ）收入增長仍有不確定性，惟在

短期內仍看好物業管理多於發展商。

野村表示，一些近來表現遜於大市的發展商，如融創（０１９１８）、旭輝（００８８４）

及新城發展（０１０３０）有機會反彈，主要由於其能有穩定的盈利增長及吸引估值。而碧桂圓

（０２００７）及中國恆大（０３３３３）主要在低端城市吸納外地工作者的需求，該行料首季

銷售必定對其大擊很大。該行又指，旭輝、遠洋集團（０３３７７）、新城發展及龍湖

（００９６０）在湖北省的樓盤較多，對其打擊亦深。

另外，野村認為一手及二手樓宇的成交減弱將減慢物管增值服務的增長，但未知對中海物業

（０２６６９）及雅生活服務（０３３１９）的影響，但相信對提供服務予規模小的發展商的綠

城服務（０２８６９）及永升生活服務的影響較大。（ｊｏ）



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