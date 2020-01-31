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31/01/2020 12:24

【武漢肺炎】野村：疫情打擊中資發展商首季銷售，較看好物管板塊

　　《經濟通通訊社３１日專訊》野村發表研究報告指，由於中國爆發武漢肺炎，內地超過２０
個城市暫時關閉物業銷售中心，相信對發展商首季銷售造成影響，首兩個月有機會錄得按年
１０％－２０％的跌幅，內房有機會調整全年銷售目標，由野村原來估計按年增長１４％，改為
增長１１％。
　　野村又指，物業管理的費用維持穩定，但增值服務（ＶＡＳ）收入增長仍有不確定性，惟在
短期內仍看好物業管理多於發展商。
　　野村表示，一些近來表現遜於大市的發展商，如融創（０１９１８）、旭輝（００８８４）
及新城發展（０１０３０）有機會反彈，主要由於其能有穩定的盈利增長及吸引估值。而碧桂圓
（０２００７）及中國恆大（０３３３３）主要在低端城市吸納外地工作者的需求，該行料首季
銷售必定對其大擊很大。該行又指，旭輝、遠洋集團（０３３７７）、新城發展及龍湖
（００９６０）在湖北省的樓盤較多，對其打擊亦深。
　　另外，野村認為一手及二手樓宇的成交減弱將減慢物管增值服務的增長，但未知對中海物業
（０２６６９）及雅生活服務（０３３１９）的影響，但相信對提供服務予規模小的發展商的綠
城服務（０２８６９）及永升生活服務的影響較大。（ｊｏ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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