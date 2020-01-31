  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/01/2020 13:00

【武漢肺炎】大和：疫情影響內地酒店業客房收入，行業評級中性

　　《經濟通通訊社３１日專訊》大和發表研究報告表示，內地整體旅客量於農曆新年期間下跌
７﹒４％，武漢肺炎爆發無疑是雪上加霜，按沙士時期的判斷，即使武漢肺炎疫情受控，亦至少
需要３至４個月時間，內地酒店業每間可售客房收入（ＲｅｖＰＡＲ）才可穩定下來，雖然內地
酒店股估值吸引，但肺炎疫情帶來不明朗因素，該行認為市場對內地酒店業看法過份樂觀，維持
行業「中性」評級。
　　該行指，自本月初武漢肺炎爆發，導致中國酒店業成為重災區，而香格里拉（亞洲）
（０００６９）、錦江資本（０２００６）股價分別下跌１２％及１８％，由於現時仍未有跡象
顯示疫情完全受控，加上若被世衛組織列為國際關注的突發公共衛生事件（ＰＨＥＩＣ）將會令
旅遊需求減少，或有進一步的下跌風險，故不相信現時是抄底的時機。
　　大和又指，雖然武漢肺炎的致命性較沙士低，但其影響或較沙士持續更長時間，預期今年內
地酒店業ＲｅｖＰＡＲ下跌３－４％，之前估計為持平，維持香格里拉（亞洲）及錦江資本
「持有」評級。（ｂｉ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道31/01/2020
【鼠年開局】A場面臨廿年最險開局 肺災疫情恐令經濟螺旋下行
生財有道31/01/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：手機股短期或將續尋底
數碼新動力31/01/2020
最理想的金融科技土壤 數碼港助初創扎根成長
中國故事31/01/2020
【武漢肺炎】世衛列疫情為國際公共衛生緊急事件 中方稱高度負責
中國故事31/01/2020
【武漢肺炎】全國累計確診病例逼近萬宗 213死
生財有道31/01/2020
【武漢肺炎】港再增2宗確診 一或涉港首宗本地感染 另一曾到澳門
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金