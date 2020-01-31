【武漢肺炎】大和：疫情影響內地酒店業客房收入，行業評級中性

《經濟通通訊社３１日專訊》大和發表研究報告表示，內地整體旅客量於農曆新年期間下跌

７﹒４％，武漢肺炎爆發無疑是雪上加霜，按沙士時期的判斷，即使武漢肺炎疫情受控，亦至少

需要３至４個月時間，內地酒店業每間可售客房收入（ＲｅｖＰＡＲ）才可穩定下來，雖然內地

酒店股估值吸引，但肺炎疫情帶來不明朗因素，該行認為市場對內地酒店業看法過份樂觀，維持

行業「中性」評級。

該行指，自本月初武漢肺炎爆發，導致中國酒店業成為重災區，而香格里拉（亞洲）

（０００６９）、錦江資本（０２００６）股價分別下跌１２％及１８％，由於現時仍未有跡象

顯示疫情完全受控，加上若被世衛組織列為國際關注的突發公共衛生事件（ＰＨＥＩＣ）將會令

旅遊需求減少，或有進一步的下跌風險，故不相信現時是抄底的時機。

大和又指，雖然武漢肺炎的致命性較沙士低，但其影響或較沙士持續更長時間，預期今年內

地酒店業ＲｅｖＰＡＲ下跌３－４％，之前估計為持平，維持香格里拉（亞洲）及錦江資本

「持有」評級。（ｂｉ）



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