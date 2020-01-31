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即市新聞

31/01/2020 18:18

《窩輪匯智－劉嘉輝》末日輪證峰迴路轉之旅

　　《窩輪匯智》受疫情的影響，港股猶如坐過山車般急跌，短短數個交易日跌幅已有兩千多點
，將今年以來的升勢全數蒸發。有追看此欄的讀者，應了解到對沖風險的重要性，特別是面對較
大的市場不確定性，可以適量以淡倉作保險，應對較難預計的風險。
　　一如早前的文章及視頻節目所講，選擇淡倉時投資者可因應對後市的預期，留意不同條款的
認沽證。就以月初在節目中提到的一些輕微價外短身證，行使價２８３８８點，今年１月底到期
，當時只為「仙輪」一隻，有著特高槓桿的特性，同時亦代表看錯市時或會變為「廢紙」（即結
算價等於零）。
　　筆者時常強調，以淡倉作對沖時，投放的金額就有如為持倉所交的「保險費用」，若市況沒
有出現突變急跌，淡倉最壞情況歸零，可理解為負出的保險費。在以上的情況，該產品正好在大
跌市中發揮了倍升的保險作用，緩和了正股所承受的損失。以恆指於該產品的最後交易日即１月
２１日收報２７９８５為例，輪證由於已由價外變為深入價內，內在值增加帶動輪價升至四仙多
的水平，而當天市場更炒高至五仙多收市。而若持有至結算，當月期結為為２６６６１﹒０６點
，換股比率為９０００：１，投資者最終取回０﹒１９元，最終由仙輪化身而成的升幅相當豐厚

　　不過同樣值得一提的是，以這類價外短身證作對沖，而若指數未能一如預期出現急跌，令產
品變成價內的話，就發揮不了其對沖的作用。因此，若不認為調整會來得太多的話，則可選擇一
些相對貼價及長身的認沽證作部署。
《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監　劉嘉輝》
　
＊產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。
＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品

＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時
諮詢專業建議。

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