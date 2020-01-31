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即市新聞

31/01/2020 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社３１日專訊》上市公司每當派息、送紅股或權證等，以至供股集資，以為紀
錄合資格股東，設定截止過戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素
，股價因而波幅加大，投資應加以留意。
　　金沙中國（０１９２８）派發第二次中期息９９仙，將於下周一（２月３日）除淨。金沙昨
日急跌逾４％後，今日早市反彈１﹒４７％，報３７﹒９５元。
　　首都金融（０８２３９）最新預告可能需要合同。該公司表示，根據上市規則，倘股票市價
接近０﹒０１元或９９９５元的極端水平，發行人可能會被要求更改買賣方式或將其證券合併或
分拆。鑒於集團股份於過去一年之若干時間以約０﹒１元或以下進行買賣，集團正考慮進行股份
合併，仍須待股東批准方可作實。首都金融早市沒有成交亦沒有升跌，報０﹒１１３元。

表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　　截止過戶　　　　開始買賣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
安悅國際（０８２４５）　十合一　　　　　６╱２　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
安悅國際（０８２４５）　合併後二供一，　７╱２　　　１１╱２－１７╱２　　１２╱３　
　　　　　　　　　　　　供股價１０仙
中富資源（００２７４）　二十合一　　　１１╱２　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
蒙古能源（００２７６）　十合一　　　　１１╱２　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
合一投資（００９１３）　十合一　　　　１２╱２　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
五菱汽車（００３０５）　二供一，　　　１３╱２　　　１７╱２－２１╱２　　１８╱３　
　　　　　　　　　　　　供股價２０仙
旭光高新（０００６７）　四十合一　　　１７╱２　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
領智金融（０８１６３）　一供四，　　　１９╱２　　　２１╱２－２７╱２　　２４╱３　
　　　　　　　　　　　　供股價１１仙
中星控股（０００５５）　一供二，　　　２６╱２　　　２８╱２－５╱３　　　　１╱４　
　　　　　　　　　　　　供股價２０仙
陽光油砂（０２０１２）　五十合一　　　２６╱２　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：以各公司最新公布為準　
　
表列１個月內藍籌股除息日期：　

藍籌股　　　　　（編號）　　　　　　　　派息　　　　　　　　　　　　　　　除淨日期　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
金沙中國（０１９２８）　　　　　第二次中期息９９仙　　　　　　　　　　　　　３╱２　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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