【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社３１日專訊》上市公司每當派息、送紅股或權證等，以至供股集資，以為紀

錄合資格股東，設定截止過戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素

，股價因而波幅加大，投資應加以留意。

金沙中國（０１９２８）派發第二次中期息９９仙，將於下周一（２月３日）除淨。金沙昨

日急跌逾４％後，今日早市反彈１﹒４７％，報３７﹒９５元。

首都金融（０８２３９）最新預告可能需要合同。該公司表示，根據上市規則，倘股票市價

接近０﹒０１元或９９９５元的極端水平，發行人可能會被要求更改買賣方式或將其證券合併或

分拆。鑒於集團股份於過去一年之若干時間以約０﹒１元或以下進行買賣，集團正考慮進行股份

合併，仍須待股東批准方可作實。首都金融早市沒有成交亦沒有升跌，報０﹒１１３元。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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安悅國際（０８２４５） 十合一 ６╱２ － －

安悅國際（０８２４５） 合併後二供一， ７╱２ １１╱２－１７╱２ １２╱３

供股價１０仙

中富資源（００２７４） 二十合一 １１╱２ － －

蒙古能源（００２７６） 十合一 １１╱２ － －

合一投資（００９１３） 十合一 １２╱２ － －

五菱汽車（００３０５） 二供一， １３╱２ １７╱２－２１╱２ １８╱３

供股價２０仙

旭光高新（０００６７） 四十合一 １７╱２ － －

領智金融（０８１６３） 一供四， １９╱２ ２１╱２－２７╱２ ２４╱３

供股價１１仙

中星控股（０００５５） 一供二， ２６╱２ ２８╱２－５╱３ １╱４

供股價２０仙

陽光油砂（０２０１２） 五十合一 ２６╱２ － －

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註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股 （編號） 派息 除淨日期

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金沙中國（０１９２８） 第二次中期息９９仙 ３╱２

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