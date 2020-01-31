《專家之言－張穎群》假期後Ａ股料受壓，港股再試低位暫多持現金

《專家之言》美國商務部早前公布２０１９年１２月耐用品訂單上升２﹒４％，遠好過預期

升０﹒３％，為自２０１８年８月以來最大升幅。主要是軍用品開支增加，如扣除運輸設備後，

則下跌０﹒１％，市場原預期上升０﹒３％。美國整體經濟數據優於預期。

由於受累中國武漢疫情的擴散及死亡人數增加，道指（２７日）計連跌五日，累計跌幅

８１０點，並創出自去年８月以來最長跌浪。標普亦曾跟跌至創出自去年１０月以來最大單日跌

幅。聯儲局議息維持利率不變，市場另關注多家大型藍籌同公布上季業績。

近日環球股市皆因武漢疫情而全面下滑，資金亦很快地走入債券市場。美股在月初的屢創新

高同時，已有個別資金轉流入債券市場，１０年期國債息率曾低見１﹒６０５厘，速度轉向之快

，始料不及。加上中國疫情的拖累，資金避險意識更強。同時美匯指數亦重上９８水平。但仍要

留意，目前美股是見高位調整，抑或是受疫情所影響，因為可以決定是短期跌，抑或是中期跌。

宜繼續留意外圍消息及數據。



＊疫情擴散嚴又危，拖累經濟續向下＊



內地疫情病發案例日見增加，死亡人數亦見上升。政府為紓緩春運期間的人流，將春節假期

延長。Ａ股市場亦推至２月３日（星期一）始復市。因為問題漸趨嚴重，加上有多個城市進行封

城措施，也反映出疫情並不容易解決，對在下行軌道上的經濟，更百上加斤。也相信很多商業活

動受到影響。

內地疫情重創國內經濟，需要重拾升勢，更見困難。但因為這次武漢肺炎的爆發，令到國民

衞生意識更強。外出要戴上口罩、需要注意個人衛生及加強家居清潔等。帶動消毒、清潔及個人

用品銷量急增。從而刺激相關日常護理用品股份造好。更認識到身體健康的重要性，對藥物或保

健產品需求同樣增加，亦可以帶動相關股份向上。

假期前夕（２３日）為滬深股市農曆年前的最後一天，因為疫情問題，上證在失守３０００

大關後。外資急速沽貨合共１１７億元人民幣。以整個豬年計算，上證累計升幅３５８點至

１３﹒６８％，深證升２９９７點至３９％，創業板更升６５６點至超過５１﹒６３％。估計春

節假期後，Ａ股市場仍見壓力，如果疫情能受控，及新增個案減少，投資者始有信心再入市。



＊恆指急挫見低位，基金沽售持現金＊



港股在農曆新年假期內，武漢肺炎持續惡化及個案增加。恆指本周三（２９日）亦受累外圍

曾經急挫而大幅低開８４８點，低見２７１０１。由於內地疫情的衝擊，政府對出入關口亦設有

多項措施預防。唯對多個行業影響極大，當中包括零售消費、旅遊、航空、酒店及運輸等都造成

頗大的壓力。相信短期內問題亦難以解決。恆指目前已跌穿２７０００關口，料再試低位。因此

，暫時要多持現金，如短線或小額投資，一試反彈也無妨，但要小心風險管理。由於內地仍是春

節假期，港交所內的Ａ股ＥＴＦ，遭全面拋售，平均跌幅超過４﹒５％。而滬深港通之南北向交

易，也順延至２月３日重開。《華盛証券 張穎群》

