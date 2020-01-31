【嚟緊炒Ｄ乜】綠葉製藥北水持倉比例高，待消化沽壓博上５﹒５元

《嚟緊炒Ｄ乜》農曆新年假期後，新型冠狀病毒在中國肆虐影響香港股市大跌，大市何時喘

定是未知之數。目前投資者只宜候低吸納績優股，創新藥品製造商綠葉製藥（０２１８６）值得

注意。

綠葉製藥在中國、美國、歐洲等地開發、生產、推廣及銷售腫瘤科、中樞神經系統、心血管

系統及消化與代謝系統創新藥品，該四個治療領域是上述地區規模最大及增長速度最快的治療領

域。該公司的產品組合包括３０多種藥品，其中７種為核心主要產品，當中５種享有專利保護。



＊內地次大口服糖尿病藥製造商＊



該公司主要產品包括用於癌症化學治療的備紫杉醇類製劑（力撲素），用於實體腫瘤放射治

療的注射用化合物（希美納），用於高脂血症治療的中藥（血脂康）和西藥（麥通納），用於二

型糖尿病治療的阿卡波糖膠囊（貝希），用於老年癡呆症治療的利斯的明透皮貼片（利斯的明貼

劑）等。根據藥品資訊公司ＩＱＶＩＡ資料，力撲素為２０１９年上半年中國最暢銷的國內抗癌

藥品，血脂康及麥通納分別為中國最普遍採用的降血脂天然藥物及最暢銷的血管保護類藥品，思

瑞康為中國精神分裂診療領域的第四大藥品，綠葉製藥為中國第二大的口服糖尿病藥品國內製造

商（按收入計算）。

綠葉製藥的產品具有領先的市場地位，２０１９年上半年增長不俗。該公司的收入較上年同

期增長約４２％至約３１﹒３億元（人民幣．下同），由主要藥品的銷售增長帶動。腫瘤藥品銷

售佔收入的比重最大，為４５％，其他三類藥品的銷售比重相若，由１５％至２０％不等。中樞

神經系統藥品銷售增長高達約１８３％，是收購業務所致。該公司８４％的收入來自中國內地。

期內毛利增加３８﹒５％至２４﹒３２億元，毛利率由７９﹒７％下跌至７７﹒７％，主要由於

利潤率較低的產品銷售增加。期內，母公司擁有人應佔溢利７﹒６７億元增長達３６﹒２％。



＊資本負債比率降至７１﹒２％＊



綠葉製藥於２０１９年６月底的資本負債比率由２０１８年年底的７７﹒４％下降至

７１﹒２％，因為總借款減少。該公司於２０１９年７月發行３億美元的１﹒５％可換股債券用

於再融資和業務發展，經調整換股價為８﹒０５港元；其後該公司宣布以約２﹒１億美元向關連

人士收購山東博安生物技術９８％權益，於是財政狀況並無明顯改善。山東博安生物技術正在研

發８種生物製藥產品，其中４種產品預計將於２０２１年前後至２０２３年前後推出。該等產品

用於治療癌症和骨質疏鬆症等。

綠葉製藥每年可望推出３至５種新藥品，海外銷售比重持續有所提高，預期自然增長不俗。

美國食品藥品監督管理局於今年１月底表明，在綠葉製藥解決原料藥生產場地的檢查問題後，可

能批准治療精神分裂症及雙相情感障礙一型的藥品ＬＹ０３００４的新藥上市申請。該公司對

ＬＹ０３００４早日獲美國食品藥品監督管理局推准上市充滿信心。另外，該公司的抑鬱症新藥

ＬＹ０３００５已經成功向美國食品藥品監督管理局提交新藥申請。



＊中標帶量採購，市場份額擴大＊



國內方面，根據今年１月中公布的第二批帶量採購投標結果，綠葉製藥的糖尿病藥品已中標

。產品市場份額可能擴大，或可彌補採購價下跌的影響。

儘管綠葉製藥業務自然增長不俗，但該公司屬於資本負債比率較高的藥業公司，近期的收購

無助提升盈利能力，而且根據近期的港股通資金持倉比例，該公司為北水持倉比例高的國內醫藥

股，達１８％，在跌市中可能成為北水的主要沽售對象。綠葉製藥的股價現已跌至保歷加通道底

以下，估計股價於４﹒８５至５港元的水平才有較大支持，期望可重上５﹒５港元。

《經濟通通訊社特約分析師 韋健士》



表列綠葉製藥（０２１８６）近年業績：



項目╲年期 ２０１９中期 ２０１８全年 ２０１７全年 ２０１６全年

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收入 ３１﹒３０億 ５１﹒７３億 ３８﹒１４億 ２９﹒１８億

（＋４２﹒０％） （＋３５﹒６％） （＋３０﹒７％） （＋１３﹒８％）



稅前溢利 ９﹒３９億 １４﹒７３億 １１﹒１６億 ９﹒７５億

（＋３９﹒３％） （＋３２﹒０％） （＋１４﹒５％） （＋ ８﹒５％）



淨利 ７﹒６７億 １３﹒０３億 ９﹒８１億 ８﹒９２億

（＋３６﹒２％） （＋３２﹒８％） （＋１０﹒１％） （＋１８﹒２％）



每股派息（分） ５﹒９０ １０﹒００ ７﹒４０ ６﹒７０

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註：年結日１２月３１日，貨幣為人民幣



表列綠葉製藥（０２１８６）及部分同業股價表現：

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股份（編號） 去年以來（％） 去年第四季以來（％） 本月以來（％）

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康哲藥業（００８６７） ＋５３﹒５８ ＋１３﹒７３ －５﹒５３

白雲山 （００８７４） －７﹒５０ －１﹒３５ ＋４﹒１４

石藥集團（０１０９３） ＋５８﹒１０ ＋１１﹒６９ －５﹒３８

國藥控股（０１０９９） －２０﹒７２ ＋４﹒０７ －１０﹒１９

中生製藥（０１１７７） ＋１０７﹒８７ ＋６﹒２４ －３﹒１２

三生製藥（０１５３０） ＋１﹒００ －２２﹒００ ＋０﹒４０

金斯瑞 （０１５４８） ＋７１﹒５９ ＋２０﹒６４ ＋２﹒３７

東陽光藥（０１５５８） ＋７９﹒９８ ＋１７﹒７９ －１﹒１３

綠葉製藥（０２１８６） －１﹒０９ －５﹒９０ －９﹒９３

藥明生物（０２２６９） ＋１０１﹒４０ ＋２６﹒２５ ＋２﹒３８

翰森製藥（０３６９２） ＋９５﹒３０＃ ＋１６﹒０４ ＋７﹒５３

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股指：

恆生指數 ＋２﹒５６ ＋１﹒５９ －５﹒９６

國企指數 ＋１﹒９８ ＋１﹒２２ －７﹒５５

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註：資料截至１月３１日中午收市

＃翰森製藥２０１９年６月１４日掛牌，以上市價１４﹒２６元比對

