內地官方ＰＭＩ符預期，港股高開３０８點報２６７５７點

《經濟通通訊社３１日專訊》內地疫情持續爆發，截至現時為止全國感染病例高達９６９２

宗，惟港股仍逆流而上，主要受到內地公布官方ＰＭＩ數字符合市場預期，刺激恆指今早高開

３０８點，其中內房股表現造好，中海外（００６８８）高開２﹒９％為表現最佳之藍籌，而潤

地（０１１０９）亦升１﹒６８％；另外本地銀行股表現造好，恆生（０００１１）漲

２﹒６５％。

現時，恆生指數報２６７５７點，升３０８點或升１﹒１７％，主板成交３０﹒９８億元。

國企指數報１０４３９點，升１１４點或升１﹒１０％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒８８％，報５７﹒２元；港交所

（００３８８）升１﹒９４％，報２６３元；騰訊控股（００７００）升１﹒３９％，報３８０

﹒２元；中國移動（００９４１）升２﹒１７％，報６６元；友邦保險（０１２９９）升１﹒９

８％，報７９﹒８５元。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中海外 （００６８８） ２６﹒１０元 升２﹒９６％

申洲國際（０２３１３） １０５﹒８０元 升２﹒９２％

恆生銀行（０００１１） １６２﹒６０元 升２﹒６５％

中海油 （００８８３） １２﹒３０元 升２﹒５０％

銀河娛樂（０００２７） ５３﹒００元 升２﹒３２％

港鐵公司（０００６６） ４５﹒１５元 升２﹒２７％

舜宇光學（０２３８２） １３１﹒００元 升２﹒１８％

中國移動（００９４１） ６６﹒００元 升２﹒１７％

友邦保險（０１２９９） ７９﹒８５元 升１﹒９８％

港交所 （００３８８） ２６３﹒００元 升１﹒９４％

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