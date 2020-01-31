《盤後部署》疫情死亡數字或再累增，港股下周料下試２５５００

《經濟通通訊社３１日專訊》港股連跌兩日累挫１５００點後，隔晚美股三大指數再度向上

，加上中國１月份製造業採購經理指數（ＰＭＩ）表現符合預期，港股今早高開３０８點報２６

７５７，股王騰訊（００７００）造好領漲藍籌，升幅一度擴大至２６８１８點。不過，新型肺

炎疫情未見明朗，午後本港疑出現本地人傳人個案，大市升幅逐步收窄，更由升轉跌，最低曾見

２６２９５點跌１５３點。最終收報２６３１２點，跌１３６點或跌０﹒５２％，創近２月新低

。主板成交１０３０﹒２４億元減少逾１７％。國企指數報１０２４０點，跌８４點或跌

０﹒８２％。

內地Ａ股下周一（２月３日）復市。



＊全球股市受壓，花旗籲趁低買入＊



新型肺炎疫情感染情況愈燒愈烈，世界衞生組織（ＷＨＯ）決定，把源自於中國武漢的新型

肺炎疫情列為國際關注公共衞生緊急事件。世衞總幹事譚德塞指，病毒可能在全球一些衞生體系

不夠完善的地方散播，感染擴大範圍情況令人關注。

自上周初疫情的嚴重程度加劇，全球股市受壓，而從美國國債到黃金等避險資產的價格則出

現上漲。自本月２０日以來，ＭＳＣＩ的全球基準指數已下跌約２﹒３％，同期ＭＳＣＩ亞太指

數則跌約５％。

花旗集團表示，近期全球股市的下滑並不是熊市的開始，市場不應因而恐慌，而應繼續逢低

吸納。報告中指出，今年全球股市仍將上漲４％，與預期的收益增長保持一致，因此股價進一步

下跌將使預期回報更具吸引力。

另外，今日香港時間下午６時，歐洲將公布歐元區消費者物價指數（ＣＰＩ）月比及經季調

經濟增長（ＧＤＰ）季比及年比，將反映歐洲各國的經濟增長。



＊投資者趁高減持，港股仍未見底＊



港股今早段反彈逾３００點後迅速走低，顯示市場藉反彈減持，目前恆指ＭＡＣＤ繼續擴大

，今日恆指曾失守２６３００點，顯示短線仍未見底。目前內地及其他國家每日新增案例劇增，

暫時不見一個有效制止疫情擴散的方法，因此周末感染或死亡累積宗數一旦急升，將觸發新一波

爆發潮。加上Ａ股復市後料仍有一定跌幅，故港股下周恐繼續捱沽，暫時初步支持位為去年十月

低位２５５００點。（ｊｔ）

