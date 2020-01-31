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即市新聞

31/01/2020 14:15

中資金融股走勢轉弱，拖累港股倒跌８２點現報２６３６６點

　　《經濟通通訊社３１日專訊》內地新型肺炎擴散速度令市場憂慮，至今內地確診超過９６０
０宗新型冠狀病毒肺炎，死亡人數超過２００人。過去一日，內地新增１９００多宗病例、新增
４３人死亡。內地股市將於下周一（３日）復市，市場預期Ａ股在下周初走低，中資金融股包括
內銀、內險股午後走弱，拖累港股由升轉跌。
　　現時，恆生指數報２６３６６，跌８２點或跌０﹒３１％，主板成交６７２﹒７０億元。國
企指數報１０２６３，跌６１點或跌０﹒５９％。
　　內險股中國平安（０２３１８）急跌１﹒５％，報８８﹒６５元；中國人壽（０２６２８）
滑１﹒４６％，報１８﹒８８元。內銀股亦普遍受壓，工商銀行（０１３９８）跌０﹒９５％，
報５﹒２２元；建設銀行（００９３９）跌０﹒６７％，報５﹒９６元。
　　經濟前景未明，影響原油需求，三桶油繼續全線向下，中石化（００３８６）跌
１﹒６５％，報４﹒１６元；中海油（００８８３）跌１﹒１７％，報１１﹒８６元。石藥（０
１０９３）急跌２﹒０３％，報１７﹒３４元，暫為最大跌幅藍籌股。
　　重磅股升幅亦收窄，甚至轉跌，匯控（００００５）升０﹒４４％，報５６﹒９５元；騰訊
（００７００）倒跌０﹒０５％，報３７４﹒８元；港交所（００３８８）升０﹒５４％，報
２５９﹒４元；友邦（０１２９９）跌０﹒５７％，報７７﹒８５元；中移動（００９４１）無
升跌，報６４﹒６元。

　　表列十大跌幅藍籌表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　石藥集團（０１０９３）　　１７﹒３４元　　　跌２﹒０３％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　２８﹒５５元　　　跌１﹒７２％
　　中石化工（００３８６）　　　４﹒１６元　　　跌１﹒６５％
　　中國平安（０２３１８）　　８８﹒６５元　　　跌１﹒５０％
　　中國人壽（０２６２８）　　１８﹒８８元　　　跌１﹒４６％

　　中信股份（００２６７）　　　８﹒８４元　　　跌１﹒４５％
　　中石油　（００８５７）　　　３﹒４６元　　　跌１﹒４２％
　　中海油　（００８８３）　　１１﹒８６元　　　跌１﹒１７％
　　中國神華（０１０８８）　　１３﹒８６元　　　跌１﹒００％
　　新地　　（０００１６）　１０９﹒１０元　　　跌１﹒００％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｙｋ）

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