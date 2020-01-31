【月結－疫情襲港】港股先高後低波幅近三千點，全月挫１８７７點

《經濟通通訊社記者李皆穎３１日報道》港股本月走勢波動，月初曾因為中美貿易戰氣氛緩

和關係，加上人行放水等因素下，港股一度衝上二萬九關口，但由於源自於武漢的新型冠狀病毒

疫情爆發，拖累恆指持續低走。加上世界衛生組織決定將新型冠狀病毒疫情，列為國際公共衛生

緊急事件，武漢肺炎疫情料繼續成為市場焦點，令港股鼠年首日（２９日）大幅低開逾８００點

。



＊港股月初熱炒貿議消息，高見２９１７４點＊



本月初中美兩國決定於１月中落實簽署首階段貿易協議，加上人行元旦日「送大禮」，宣布

下調存款準備金０﹒５個百分點，消息刺激港股造好，港股曾創逾五個月高並高見２８８８３點

，惟大市仍存在暗湧，主要由於美國空襲伊拉克及敘利亞境內的伊朗什葉派武裝組織「真主旅」

據點，並炸死伊朗革命衛隊著名將領蘇萊馬尼。隨後伊朗宣布退出核協議，觸發港股回吐，而１

月８日傳出伊朗偷襲美軍駐伊拉克基地，恆指更一度失守二萬八關，但兩國元首就衝突事件回應

，但話語表達緩和令事件降溫，港股由跌轉升，並重返２８５００關口。

１月１３日國務院副總理劉鶴率團赴美預備簽署協議，港股憧憬地下連日創高位，加上美國

將中國剔出匯率操控國名單，消息刺激港股重返二萬九關口，高見２９１７４點，本港股濠賭股

、出口股亦明顯反彈，股市氣氛欣欣向榮。



＊下半月疫情主導大市，最底見２６２９５點＊



內地由１月１１月起開始傳出新型冠狀病毒爆發，在春節假期前出現擴散跡象，加上國際評

級機構穆迪２０日將香港主權評級由「Ａａ２」下調至「Ａａ３」，港股２１日裂口低開兼全日

瀉８１０點，並失守二萬八關口，年三十（２４日）港股窄幅上落，總結港股整個豬年全年幾乎

打和，收跌４０點收市。

新型冠狀病毒肺炎疫情繼續急速擴散。截至３０日，全國３１個省（區、市）和新疆累計報

告確診新型冠狀病毒肺炎病例錄得９６９２宗，而累計死亡病例亦突破２００宗。港股鼠年首日

開市則大幅低開８４８點，午後雖然輕微收窄情況，但全日仍累跌７８９點；內地公布官方製造

業ＰＭＩ數字符合預期，才令港股輕微反彈。總結整個１月，恆指上下波幅達２８７９點，介乎

於２６２９５點至２９１７４點之間，１月恆指跌１８７７點或６﹒６６％，收報２６３１２點

；國指整月波幅介乎１０２３０點至１１５０２點，整月跌９２７點或８﹒３％，收報

１０２４０點。



＊原油高位回落油股跌，美伊局勢緊張金價升＊



月初美伊衝突下，市場擔心伊朗原油供給受阻，原油價格一度由６０美元關口抽高至

６５﹒６５美元高位，但隨著兩國關係緩和，油價現時回吐至５２美元左右。本港油股亦從高位

回落。中海油（００８８３）本月跌８﹒４９％，報１１﹒８６元；中石油（００８５７）急挫

１１﹒８％，報３﹒４５元；中石化（００３８６）更跌１１﹒９，報４﹒１３元；中海油服

（０２８８３）軟６﹒８７，報１１﹒３８元；中石化煉化（０２３８６）走低９﹒４４％，報

４﹒２２元。

地緣政治緊張局勢亦一度刺激金價由１５２０美元升至１５６０美元左右水平，隨後全球新

型冠狀病毒疫情引發的擔憂持續引燃市場避險情緒，現貨金升至１５７８美元。本港黃金相關股

曾一度攀升，但下半旬表現榮辱互見，紫金礦業（０２８９９）本月急跌１２﹒１１％，報

３﹒４１元；山東黃金（０１７８７）全月升２﹒３８％，報１８﹒９６元；招金礦業

（０１８１８）漲２﹒３２％，報８﹒８１元；中國黃金國際（０２０９９）挫１３﹒２５％，

報６﹒３１元。



＊出口股及新經濟股先升後回，阿里月跌３％＊



受惠於中美於１５日簽署第一階段貿易協議的利好消息之下，出口股一度普遍造好。其中，

創科實業（００６６９）曾在１７日高見６８﹒９５元，其後漸漸回吐，最低見６２﹒０５元。

雖然兩國貿易緊張關係暫時紓緩，惟受到新型冠狀病毒疫情影響，人民幣走低，出口股反覆波動

回落。創科實業本月微跌０﹒９４％收６２﹒９５元；德昌電機（００１７９）軟２﹒３７％，

報１７﹒３元；敏實集團（００４２５）挫１２﹒３６％，報２４﹒１元；敏華控股

（０１９９９）軟１﹒９８％，報５﹒４４元；申洲國際（０２３１３）跌８﹒８７％，報

１０３﹒８元。

新經濟股無疑是今年的新焦點，大量資金在新經濟股中輪流轉，月初最受注目的是「ＡＴＭ

」股相繼創新高，月底肺炎疫情爆發，平安好醫生（０１８３３）突圍跑出，成績冠絕同行；股

份本月升１７﹒９％，報６７﹒０５元。但受大市氣氛影響，部分新經濟股則由升轉跌，本月

１４日，中美簽署首階段貿易協議前夕，阿里巴巴（０９９８８）破頂見２２７﹒４元，美團點

評（０３６９０）亦見１１６元創歷史新高，而騰訊（００７００）則曾經重上４００元大關，

高見４１３元創年半新高。但三隻股份的升幅均因大市下滑而幾近全數蒸發，阿里巴巴全月跌

３﹒２８％，報２００﹒４元；美團跌２﹒５５％報９９﹒３元；騰訊亦跌０﹒６９％收３７３

元。

疫情加劇，市場憂慮打擊內地經濟增長，內房股本月受壓，碧桂園（０２００７）本月急跌

約２０％收９﹒９６元，為跌幅最大恆指成分股；中海外（００６８８）挫近１７％報

２５﹒２５元；華潤置地（０１１０９）亦跌逾１５％報３２﹒７元。

