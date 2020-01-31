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31/01/2020 17:34

【月結－疫情襲港】表列２月份重要政經事項

　　《經濟通通訊社３１日專訊》表列２月份重要政經事項：
　
　地區　　　　　　　　　　　重要事項╱數據公布
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　香港　　　３日　　－本地生產總值預先估計數字　　　　　（第四季及全年）
　　　　　　５日　　－製造業ＰＭＩ　　　　　　　　　　　　　　　（１月）
　　　　　１１日　　－平安好醫生業績　　　　　　　　　　　　　　（全年）
　　　　　１２日　　－阿里巴巴業績　　　　　　　　　　　　　　　（季度）
　　　　　　　　　　－ＭＳＣＩ季檢（香港時間１３日清晨公布）　
　　　　　１８日　　－失業率　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月）
　　　　　１９日　　－東亞銀行業績　　　　　　　　　　　　　　　（全年）
　　　　　２０日　　－綜合ＣＰＩ（年比）　　　　　　　　　　　　（１月）
　　　　　　　　　　－中國平安業績　　　　　　　　　　　　　　　（全年）
　　　　　　　　　　－聯想集團業績　　　　　　　　　　　　　　　（全年）
　　　　　２１日　　－恆指公司季檢
　　　　　２５日　　－進出口（年比）　　　　　　　　　　　　　　（１月）
　　　　　　　　　　－鷹君業績　　　　　　　　　　　　　　　　　（全年）
　　　　　２６日　　－本地生產總年比　　　　　　　　　　　（第四季終值）
　　　　　　　　　　－港交所業績　　　　　　　　　　　　　　　　（全年）
　　　　　２７日　　－新地業績　　　　　　　　　　　　　　　　　（全年）

　中國大陸　３日　　－工業利潤（年比）　　　　　　　　　　　　（１２月）
　　　　　　　　　　－財新製造業ＰＭＩ　　　　　　　　　　　　　（１月）
　　　　　　５日　　－財新服務業ＰＭＩ　　　　　　　　　　　　　（１月）
　　　　　　７日　　－進出口（年比）　　　　　　　　　　　　　　（１月）
　　　　　　　　　　－貿易收支　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月）　
　　　　　１０日　　－生產者物價指數（ＰＰＩ）　　　　　　　　　（１月）
　　　　　　　　　　－居民消費價格指數（ＣＰＩ）　　　　　　　　（１月）
　　　　　２９日　　－官方製造業及非製造業ＰＭＩ　　　　　　　　（２月）

　外圍　　　３日　　－歐洲製造業（ＰＭＩ）　　　　　　　　　　　（１月）
　　　　　　　　　　－美國ＩＳＭ製造業就業指數　　　　　　　　　（１月）　
　　　　　　４日　　－歐洲生產者物價指數（ＰＰＩ）　　　　　　（１２月）
　　　　　　　　　　－澳洲央行議息
　　　　　　５日　　－歐洲服務業（ＰＭＩ）　　　　　　　　　　　（１月）
　　　　　　　　　　－英國服務業（ＰＭＩ）　　　　　　　　　　　（１月）
　　　　　　　　　　－美國ＩＳＭ非製造業就業指數　　　　　　　　（１月）
　　　　　　６日　　－美國首次申請失業救濟金人數　　　　　　　　（１月）
　　　　　　７日　　－美國非農業就業人口變動　　　　　　　　　　（１月）
　　　　　　　　　　－美國失業率
　　　　　１１日　　－日本建國記念日休市　　　　　　　　　
　　　　　１３日　　－美國消費價格指數（ＣＰＩ）　　　　　　　　（１月）
　　　　　１４日　　－美國進出口物價指數　　　　　　　　　　　　（１月）
　　　　　　　　　　－歐洲ＧＤＰ　　　　　　　　　　　　　（第四季初值）
　　　　　１７日　　－美國總統節股市休市
　　　　　１９日　　－美國生產者物價指數（ＰＰＩ）　　　　　　　（１月）
　　　　　２１日　　－歐洲ＩＳＭ製造業就業指數　　　　　　　（２月初值）
　　　　　　　　　　－歐洲服務業ＰＭＩ　　　　　　　　　　　（２月初值）
　　　　　　　　　　－歐洲居民消費價格指數（ＣＰＩ）　　　　（２月初值）
　　　　　２３日　　－日本天皇誕辰股市休市
　　　　　２４日　　－日本天皇誕辰補假股市休市
　　　　　２７日　　－美國ＧＤＰ年化（季比）　　　　　　　　　（第四季）　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｔ）

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