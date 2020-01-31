《談國論企－黎偉成》大型工業企業生產去年加快增速

《談國論企》中國的規模以上工業增加值於２０１９年全年的增長速度雖不及對上一年，但

１２月份卻出現全年第二大月份的高增速，乃受惠於尤以高技術為主的製造業加增產的速度，採

礦業於年底亦加快生產，可在另一個角度說明國民經濟一直保持穩中有進的成長，和美國單方對

華掀起的貿戰衍生的負面影響未如預期般惡劣。但武漢肺炎疫症肆虐大江南北甚至國外越來越多

國家，或造成的衝擊暫時難以估量，為異常重大困擾。



＊高技術製造業企業明顯增產＊



來自中國國家統計局的最新資料，規模以上工業（簡稱：大型工企．下同）增加值於

２０１９年豬年的同比增長５﹒７％，無疑較２０１８年的６﹒２％升幅少增０﹒５個百分點，

發展和表現並非差勁，乃因是年年底即第四季度的產速，出現相對急刻上升的佳態，特別是１２

月份，增長年率６﹒９％，不僅較上年同期之數提速１﹒２個百分點，比對上一個月的１１月份

所增的６﹒２％環比高０﹒７個百分點，更是緊隨３月份的全年最快速增長的第二位，是月有多

個良性發展佳態。

最重要的當然是：之以重的製造業，於２０１９年１２月份同比上升７％，使全年的升幅提

高至６％的主要原因，是高技術製造業於是月份所增能夠剛好踏入雙位數１０％所拉動，而此項

的全年增幅亦上調為８﹒８％，乃於２０１８年全年上升１１﹒７％的高基礎底下，屬高基礎底

下的難得持續高增長。

高技術製造業之快增，重點在遲（Ｉ）計算機、通信及其他電子設備製造業的生產，於

２０１９年全年增幅９﹒３％，相對於２０１８年的１１﹒３％低整整２個百分點，但是年１２

月份所增的１１﹒６％，卻較上年同期所增的１０﹒５％，多增１﹒１個百分點，可以在相當程

度反映出國家力促的５Ｇ商用化新紀元，對相關行業開始產生重大的良性效益。

此項其中重點為微型計算機設備，於２０１９年全年累計達３﹒４１萬億元，同比增

７﹒７％，相對於２０１８情之跌１％，佳象者也。

和（ＩＩ）資本密集Ｌａｂｏｒ Ｉｎｔｅｎｓｉｖｅ投資的電氣機械和器材，於２０１９

年全年升幅１０﹒７％，較２０１８年的７﹒３％大幅凡３﹒４個百分點點之普，其中是年之１

２月份的１２﹒４％升幅，比上年同期多增２﹒３個百分點。此為國家積極支持的其中重點製造

業。其他高增值的通用設備、專用設備製造業亦開始強化產量。

再看（ＩＩＩ）汽車製造業的生產，於２０１９年１２月份同比大幅增長１０﹒４％，始使

全年出現１﹒８％的升幅，而２０１８年同期尚跌４﹒１％。此為十分重大製作，就是因為此使

（二）高技術產品的產量亦提升，如微型計算機設備於２０１９年１２月產量３１８９萬台，同

比增長１３﹒２％，使全年升幅提高至７﹒７％，亦扭轉上年１２月跌０﹒４％。集成電路產量

去年最後一個月亦大增３０％至２０２億塊，使全年升幅為７﹒６％。



＊集成電路機械人計算機需求殷＊



有提升的，還有工業機械人、以智能手機為主的移動通信手持機，甚至汽車和金屬切削機床

。

凡此，都受到生產提質和市場需求轉殷的支持，使不同高技術製造業的產量在去年年底有不

同程度的提升，有相對良好的啟示性。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

