《午市前瞻》Ａ股復市料追跌幅，港股料受壓或下試２５９００點

《經濟通通訊社３１日專訊》港股經歷兩日大跌蒸發１５００點後，隔晚美股三大指數再錄

漲幅，亞馬遜及特斯拉去年第四季財報報喜，再加上中國一月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）報

５０，表現符合預期，港股今日借機輕微反彈，高開３０８點報２６７５７，一度高見

２６８１８，由股王騰訊（００７００）及內房板塊領漲，港交所（００３８８）及中移動

（００９４１）等重磅股亦見回升；不過，其後部分本地地產股倒跌，油股受累油價創近半年低

而續挫，大市升幅逐步收窄，最低見２６４７４點，仍有近２４點升幅。最終，恆指午收

２６５０７，升５７點或０﹒２２％，主板成交５２７﹒１０億元；國指跌不足一點報

１０３２４點。

重磅股錄輕微收復，匯控（００００５）升０﹒５３％，報５７元；港交所漲１﹒２４％，

報２６１﹒２元；中移動升０﹒７７％，報６５﹒１元；騰訊微升０﹒３２％，報３７６﹒２元

；友邦（０１２９９）升０﹒３８％，報７８﹒６元；建行（００９３９）平收，報６元。

早前因武漢肺炎延長的中國假期快將完結，Ａ股下周一（２月３日）復市。



＊市場憂慮武漢疫情打擊原油需求，三桶油走低＊



中國一月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）報５０，表現符合預期，非製造業ＰＭＩ則報

５４﹒１高過預期，避險情緒稍為降溫，金價由上日（３０日）最高約１５８４美元，下跌至現

時約１５７２美元水平。金礦股回軟，山東黃金（０１７８７）挫２﹒０４％，報１９﹒２２元

；招金（０１８１８）走低１﹒３４％，報８﹒８１元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）滑０

﹒６％，報１１５１元；紫金（０２８９９）微跌０﹒２９％，報３﹒４５元；中國黃金國際（

０２０９９）漲２﹒７６％，報６﹒３４元。

另一方面，市場憂慮武漢疫情打擊原油需求，國際油價進一步下滑，創近６個月低。其後，

世界衞生組織（ＷＨＯ）正式宣布把疫情列為國際公共衞生緊急事件。三桶油受累，中石油（０

０８５７）走低１﹒４２％，報３﹒４６元；中石化（００３８６）跌１﹒１８％，報４﹒１８

元；中海油（００８８３）滑０﹒１７％，報１１﹒９８元。中海油服（０２８８３）亦跌０﹒

５２％，報１１﹒４元；中國油氣（００７０２）反升１３﹒３３％，報０﹒１１９元。

大和發表報告指，受武漢疫情影響，預期中國工業活動難於在２月恢復，由於港華燃氣（０

１０８３）與工業關連度高，將該股評級由「跑贏大市」降至「持有」，更下調其目標價２３﹒

８％，該股午收挫２﹒８％，報４﹒８６元。拖累行業走低，潤燃（０１１９３）跌１﹒０６％

，報４１﹒９５元；新奧能源（０２６８８）滑０﹒８２％，報９１﹒２元；中國燃氣（００３

８４）平收報３１﹒３５元。



＊美團估值近「絕對底部」，半日反彈近２﹒８９％＊



中信建投發表報告指，武漢肺炎疫情持續影響，預測美團（０３６９０）在較悲觀情況下今

年財年到店、酒店及旅遊業務按年下降一成。不過，由於酒店部分收入佔比並非頭部，且若疫情

結束有望迎來出行大幅上升。並認為當前美團估值已經接近「絕對底部」。該股今見反彈升

２﹒８９％，報９９﹒６５元；同程藝龍（００７８０）跌０﹒３６％，報１０﹒９８元；閱文

（００７７２）漲２﹒５％，報３２﹒８元；阿里巴巴（０９９８８）滑０﹒８９％，報２００

元。

離岸人民幣再跌０﹒０１％，新報６﹒９８１８，內房今早先升後回穩，中海外

（００６８８）漲０﹒９９％，報２５﹒６元；世茂房（００８１３）升０﹒４％，報２５﹒２

５元；龍湖（００９６０）升０﹒９％，報３３﹒５元；潤地（０１１０９）微升０﹒７７％，

報３２﹒９元；碧桂園（０２００７）升０﹒３％，報１０元。

英國早前公布，決定讓華為參與建設英國非核心部分的５Ｇ網絡。５Ｇ概念股遭大市連日壓

制後，今見反彈京信通信（０２３４２）漲２﹒８６％，報２﹒８８元；中興通訊（００７６３

）升０﹒９９％，報２５﹒６元；中國鐵塔（００７８８）跌０﹒６１％，報１﹒６４元；瑞聲

（０２０１８）反彈１﹒０８％，報５６元；舜宇（０２３８２）升０﹒４７％，報１２８﹒８

元。

細價藥業股先急升後回穩，中國醫療集團（０８２２５）午收升４１﹒４３％，報２﹒９７

元，盤中見３﹒９１元新高；大健康國際（０２２１１）曾炒上０﹒１５５元，午收倒跌

２８﹒４６％，報０﹒０８８元；精優藥業（００８５８）一度高見０﹒４６５元，午收跌

２５﹒７６％，報０﹒２４５元。



＊葉國邦：有望阿里盈利增長加快，在跌市中逐步吸納＊



港股連續兩日急跌累挫１５００點後，今早見反彈，不過，大華繼顯（香港）策略師葉國邦

對《經濟通通訊社》表示，肺炎疫情的不明朗性仍然很高，見港股反彈後沽壓力依然沉重。而且

，港股復市後兩日，國指跌幅皆比恆指多，可見投資者趁Ａ股未復市，先借港股沽貨，因此當下

周一（３日）Ａ股復市時追跌幅，會對港股表現構成另一種壓力。他預料，Ａ股復市或拖累港股

回落至技術支持位２５９００點。不過，內地或會實施相關措施來穩定市場信心，所以港股在有

一定的跌幅之下，有機會促成明顯的技術反彈重上２６８００點。他建議，投資者可借大市反彈

時，適度減持直接受疫情影響的股份，如航空及餐飲股。

在板塊方面，葉國邦認為，現時可趁跌市收集電商股份，因其受累疫情消息較低，而且盈利

及業務增長能見度較高，例如阿里巴巴。由於阿里長期累積了核心活躍使用人數，所以容易借其

核心客戶人數去擴展其公司生態系統，料增長可維持在較高的水平。另外，其雲業務的表現若由

虧轉盈，亦有望促使加快盈利增長。市場對阿里前景信心相當高，是次回調屬市場負面氣氛因素

所致，因此１９０元水平可逐步吸納。（ｊｔ、ｎｓ）

