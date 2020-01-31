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即市新聞

31/01/2020 15:32

《美元走勢－羅明立》英國年內減息預期未變，英鎊可區間短炒

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒１３　　　１０８﹒８５　　　１０８﹒９２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０３５　　　１﹒１０１５　　　１﹒１０３４
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１０５　　　１﹒３０８２　　　１﹒３０８７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９７１２　　　０﹒９６８７　　　０﹒９６９５
　　　美元╱港元　　　　７﹒７７０６　　　７﹒７６５１　　　７﹒７６６３
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》受消費者開支增加帶動，美國第四季ＧＤＰ初值按季年度化增長達２﹒１％，
符合預期。不過，美國去年全年ＧＤＰ增長只有２﹒３％，較２０１８年的２﹒９％為低，亦跟
特朗普政府的３％目標有距離。另外，美國當地上周新申領失業救濟人數減少７０００人，至
２１﹒６萬人，略高於預期的２１﹒５萬人，而前周持續申領人數降至１７０﹒３萬人，低過預
期１７３萬人。
　　英倫銀行行長卡尼昨主持任內最後一次貨幣政策會議，貨幣政策委員會（ＭＰＣ）以７票贊
成、２票反對，議決維持利率及資產購買規模不變。不過，會後聲明對英國前景作出悲觀的預測
，央行預期２０２０年ＧＤＰ增長由原先估計的１﹒２％下調至０﹒８％。英國１２月消費者價
格指數降至１﹒３％，核心ＣＰＩ也降至１﹒４％，低於目標區間。不過英倫銀行預期，隨著脫
歐的發展逐漸明朗，經濟增長和通脹率可望上調，令通脹率有望在２０２１年底向２％的目標回
升。
　　美聯儲議息後，投資者認為局方的貨幣立場偏寬鬆，令短線美元回落，不過短線技術走勢仍
不俗，可能維持９７﹒５０－９８﹒５０之間上落。由於，英倫銀行未有減息，議息後英鎊稍為
回升至１﹒３１水平，不過投資者預期年內央行將會減息，加上英國脫歐後需要與各國進行貿易
談判，英鎊升幅會受影響，短炒１﹒２９╱１﹒３２區間。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１０１５　　　１﹒１１５０　　　１﹒０９７０
　　　英鎊╱美元　　賣出英鎊　　１﹒３１５０　　　１﹒３０３０　　　１﹒３２００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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