《美元走勢－羅明立》英國年內減息預期未變，英鎊可區間短炒

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒１３ １０８﹒８５ １０８﹒９２

歐元╱美元 １﹒１０３５ １﹒１０１５ １﹒１０３４

英鎊╱美元 １﹒３１０５ １﹒３０８２ １﹒３０８７

美元╱瑞郎 ０﹒９７１２ ０﹒９６８７ ０﹒９６９５

美元╱港元 ７﹒７７０６ ７﹒７６５１ ７﹒７６６３

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《美元走勢》受消費者開支增加帶動，美國第四季ＧＤＰ初值按季年度化增長達２﹒１％，

符合預期。不過，美國去年全年ＧＤＰ增長只有２﹒３％，較２０１８年的２﹒９％為低，亦跟

特朗普政府的３％目標有距離。另外，美國當地上周新申領失業救濟人數減少７０００人，至

２１﹒６萬人，略高於預期的２１﹒５萬人，而前周持續申領人數降至１７０﹒３萬人，低過預

期１７３萬人。

英倫銀行行長卡尼昨主持任內最後一次貨幣政策會議，貨幣政策委員會（ＭＰＣ）以７票贊

成、２票反對，議決維持利率及資產購買規模不變。不過，會後聲明對英國前景作出悲觀的預測

，央行預期２０２０年ＧＤＰ增長由原先估計的１﹒２％下調至０﹒８％。英國１２月消費者價

格指數降至１﹒３％，核心ＣＰＩ也降至１﹒４％，低於目標區間。不過英倫銀行預期，隨著脫

歐的發展逐漸明朗，經濟增長和通脹率可望上調，令通脹率有望在２０２１年底向２％的目標回

升。

美聯儲議息後，投資者認為局方的貨幣立場偏寬鬆，令短線美元回落，不過短線技術走勢仍

不俗，可能維持９７﹒５０－９８﹒５０之間上落。由於，英倫銀行未有減息，議息後英鎊稍為

回升至１﹒３１水平，不過投資者預期年內央行將會減息，加上英國脫歐後需要與各國進行貿易

談判，英鎊升幅會受影響，短炒１﹒２９╱１﹒３２區間。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１０１５ １﹒１１５０ １﹒０９７０

英鎊╱美元 賣出英鎊 １﹒３１５０ １﹒３０３０ １﹒３２００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

