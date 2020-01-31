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即市新聞

31/01/2020 09:32

【美元利率】月內１０港銀減定存息，集友７天短存１５厘冠全城

　　聯儲局剛議息後維持美息不變，但１月至今已有１０間港銀鬥減不同存期的美元定存息，包
括鼠年復市加入減息行列的東亞（０００２３）及上商等。
　　今天為１月月結，不少港銀的特惠息尚未到期，但相繼把高息優惠提早下架。即使虛擬銀行
眾安於去年底試業，以低門檻１美元搶灘，大型銀行如匯豐、中銀香港（０２３８８）及工銀亞
洲等早前仍減息。
　　經歷２０２０年伊始的降息浪，現時的「高息王」主要是７天短存，且多須兌換資金才享最
高息，冠全城是集友的１５厘。《香港經濟日報》

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