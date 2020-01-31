聯儲局剛議息後維持美息不變，但１月至今已有１０間港銀鬥減不同存期的美元定存息，包
括鼠年復市加入減息行列的東亞（０００２３）及上商等。
今天為１月月結，不少港銀的特惠息尚未到期，但相繼把高息優惠提早下架。即使虛擬銀行
眾安於去年底試業，以低門檻１美元搶灘，大型銀行如匯豐、中銀香港（０２３８８）及工銀亞
洲等早前仍減息。
經歷２０２０年伊始的降息浪，現時的「高息王」主要是７天短存，且多須兌換資金才享最
高息，冠全城是集友的１５厘。《香港經濟日報》
31/01/2020 09:32
【美元利率】月內１０港銀減定存息，集友７天短存１５厘冠全城
聯儲局剛議息後維持美息不變，但１月至今已有１０間港銀鬥減不同存期的美元定存息，包
括鼠年復市加入減息行列的東亞（０００２３）及上商等。
今天為１月月結，不少港銀的特惠息尚未到期，但相繼把高息優惠提早下架。即使虛擬銀行
眾安於去年底試業，以低門檻１美元搶灘，大型銀行如匯豐、中銀香港（０２３８８）及工銀亞
洲等早前仍減息。
經歷２０２０年伊始的降息浪，現時的「高息王」主要是７天短存，且多須兌換資金才享最
高息，冠全城是集友的１５厘。《香港經濟日報》
|國際動態31/01/2020
韓安排撤僑隔離 附近居民抗議
|生財有道30/01/2020
【武漢肺炎】張建宗：已有800萬口罩抵港 將有2400萬個來港
|生財有道30/01/2020
【武漢肺炎】消息指3名公立醫院醫生測試後均呈陰性
|生財有道30/01/2020
《開市Good Morning》林家亨：短期27500阻力大
|生財有道30/01/2020
【武漢肺炎】一罩難求 全城瘋搶口罩 屈臣氏卓悅大排長龍
|國際動態30/01/2020
【武漢肺炎】芬蘭確診首例新型肺炎 多家航空公司停飛中國航班
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰