【武漢肺炎】范鴻齡：政府穩民心應果斷抗疫，特別租賃津貼助醫護

醫管局主席范鴻齡在醫管局網頁撰文，指市民連日搶購糧油日用品，政府為穩定民心應採取

果斷措施，進一步減少中港兩地人流，從而減少新型冠狀病毒在社區爆發的機會，讓市民感受到

香港是一個安全城市。

他提到公立醫院醫護每天正奮力迎戰疫情、抗擊病毒，難免擔心自己和家人的健康，理解同

事的擔憂。因此除確保有足夠個人保護裝備外，對在高風險區域工作的同事擔心住宿安排，醫管

局已迅速作出回應，提供特別租賃津貼，讓他們可無後顧之憂；詳情稍後公布。

《香港經濟日報》

