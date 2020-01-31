《經濟通通訊社３１日專訊》商務及經濟發展局局長邱騰華出席記者會表示，現時口罩確實
有供應問題，因最大的口罩供應商在內地，內地亦有其自身的需求，而香港方面，醫護人員對口
罩使用量倍增，香港居民亦有需求，並指香港政府的口罩儲備不足以分派給全港市民。
特首林鄭月娥表示，現時政府的口罩儲備對政府來說亦不充足，亦指懲教署所生產的口罩是
供應給政府使用，一般不應推出市場，亦指會嚴肅追究盜取防疫物資的人。她又指，對市民搶購
口罩的情況表示高度關注。（ｂｎ）
31/01/2020 18:27
【武漢肺炎】邱騰華：政府口罩儲備不足以分派給全港市民
《經濟通通訊社３１日專訊》商務及經濟發展局局長邱騰華出席記者會表示，現時口罩確實
有供應問題，因最大的口罩供應商在內地，內地亦有其自身的需求，而香港方面，醫護人員對口
罩使用量倍增，香港居民亦有需求，並指香港政府的口罩儲備不足以分派給全港市民。
特首林鄭月娥表示，現時政府的口罩儲備對政府來說亦不充足，亦指懲教署所生產的口罩是
供應給政府使用，一般不應推出市場，亦指會嚴肅追究盜取防疫物資的人。她又指，對市民搶購
口罩的情況表示高度關注。（ｂｎ）
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