【武漢肺炎】邱騰華：政府口罩儲備不足以分派給全港市民

《經濟通通訊社３１日專訊》商務及經濟發展局局長邱騰華出席記者會表示，現時口罩確實

有供應問題，因最大的口罩供應商在內地，內地亦有其自身的需求，而香港方面，醫護人員對口

罩使用量倍增，香港居民亦有需求，並指香港政府的口罩儲備不足以分派給全港市民。

特首林鄭月娥表示，現時政府的口罩儲備對政府來說亦不充足，亦指懲教署所生產的口罩是

供應給政府使用，一般不應推出市場，亦指會嚴肅追究盜取防疫物資的人。她又指，對市民搶購

口罩的情況表示高度關注。（ｂｎ）

