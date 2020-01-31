【企業盈警】椰豐集團（１６９５）料去年度轉盈為虧

《經濟通通訊社３１日專訊》椰豐集團（０１６９５）公布，預期截至２０１９年１２月

３１日財政年度將錄得除稅後虧損，對比２０１８年度錄得除稅後利潤６３０萬馬來西亞令吉。

轉盈為虧主要由於若干地域市場內之椰漿粉銷售量下降；由於需支援廠房拓展及銷售擴張計

劃，相關員工及銷售成本增加；及受主控制盤嚴重故障影響，引致霹靂廠房非預期的三個星期停

產，該廠房全年產量下跌約６％。（ｃｗ）

