【本港樓市】差估署上月樓價指數按月跌１﹒７％，全年升５﹒３％

《經濟通通訊社３１日專訊》本港樓價連跌５個月後，１１月份止跌回升，但上月樓價重拾
跌勢，差餉物業估價署公布，本港１２月私人住宅單位售價指數報３７８﹒５，按月跌
１﹒６６％，全年私人住宅樓價指數則升５﹒３１％。
其中，中小型單位（１００平方米以下）樓價指數報３８１﹒２，按月跌１﹒６５％；而大
型單位（１００平方米或以上）樓價指數報則為３１４﹒４，按月跌２﹒４５％。（ｂｎ）
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