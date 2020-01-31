【本港樓市】利嘉閣：樓價連漲１１年，首季恐累跌５％

《經濟通通訊社３１日專訊》利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，差估署數據顯示，本港樓

價連漲１１年，自２００８海嘯後累升２﹒６倍，惟受困於新型肺炎，首季恐出現３％至５％的

向下調整，惟相信疫症結一旦束後，仍會有顯著的反彈。



＊上月錄３個月來最大單月跌幅＊



差估署今日公布的最新數據顯示，截至去年１２月份私人住宅售價指數再次調頭回落，報

３７８﹒５點，按月下跌１﹒６６％，為過去３個月以來的最大單月跌幅。利嘉閣指出，相比去

年５月份歷史高位的３９６﹒９點，最新樓價累跌４﹒６４％，但總結２０１９全年，樓價指數

仍累升５﹒３１％，為自金融海嘯後，２００９年以來連續１１年錄得升幅，且升幅較２０１８

年的１﹒９％為大，而比起２００８年底的１０４﹒８點，樓價至今已累積上升了２﹒６１倍。



＊社會運動拖累上月樓價下跌＊



陳海潮指出，樓價指數上月調頭回落，主要反映去年１１月中旬社會運動一度又再惡化，當

時出現的「三罷」行動及交通阻塞，曾令一、二手市場交投凍結，至於踏入２０２０年，１月初

時，樓市一度受中美貿易戰簽訂首階段協議及社會運動漸見淡化而有好轉；可惜最近新型肺炎爆

發，又令市場變得觀望，影響入市意欲。（ｃｌ）

