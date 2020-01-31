《經濟通通訊社３１日專訊》澳門勞工事務局高度關注有消息指有博企要求員工放無薪假事
宜，已即時與相關部門溝通跟進。截至今日為止，經博彩監察協調局向博彩企業了解，未有博彩
企業要求僱員放無薪假的情況；而勞工事務局亦未有接獲博彩業僱員就相關事宜的投訴。
澳門當局稱會持續關注事件，並致力保障僱員的合法權益。
內地暫停港澳自由行簽注嚴重衝擊澳門旅遊業及博彩業，近日網傳澳門有博彩企業以教青局
延假，需要照顧家中兒童為由，向員工表示可申請延長年假或無薪假。（ｃｌ）
31/01/2020 13:54
【武漢肺炎】澳門澄清未發現博企要求員工放無薪假，局方持續跟進
《經濟通通訊社３１日專訊》澳門勞工事務局高度關注有消息指有博企要求員工放無薪假事
宜，已即時與相關部門溝通跟進。截至今日為止，經博彩監察協調局向博彩企業了解，未有博彩
企業要求僱員放無薪假的情況；而勞工事務局亦未有接獲博彩業僱員就相關事宜的投訴。
澳門當局稱會持續關注事件，並致力保障僱員的合法權益。
內地暫停港澳自由行簽注嚴重衝擊澳門旅遊業及博彩業，近日網傳澳門有博彩企業以教青局
延假，需要照顧家中兒童為由，向員工表示可申請延長年假或無薪假。（ｃｌ）
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