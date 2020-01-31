《經濟通通訊社３１日專訊》東亞銀行（０００２３）宣布，為減低新型冠狀病毒疫情擴散
的風險，以及保障客戶和員工的健康，將於２月１日（星期六）起暫停２０間分行的服務，當中
包括上環信德中心分行、石塘咀分行、灣仔會展廣場分行、九龍塘又一城分行及九龍站圓方分行
等，直至另行通告。
設於有關分行的自動櫃員機亦會於期間停止服務，該行於全港各區共有２００部自動櫃員機
不受分行暫停服務影響，客戶亦可使用銀通網絡的其他自動櫃員機。（ｂｉ）
31/01/2020 16:19
【武漢肺炎】東亞銀行旗下２０間分行周六起暫停服務
《經濟通通訊社３１日專訊》東亞銀行（０００２３）宣布，為減低新型冠狀病毒疫情擴散
的風險，以及保障客戶和員工的健康，將於２月１日（星期六）起暫停２０間分行的服務，當中
包括上環信德中心分行、石塘咀分行、灣仔會展廣場分行、九龍塘又一城分行及九龍站圓方分行
等，直至另行通告。
設於有關分行的自動櫃員機亦會於期間停止服務，該行於全港各區共有２００部自動櫃員機
不受分行暫停服務影響，客戶亦可使用銀通網絡的其他自動櫃員機。（ｂｉ）
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