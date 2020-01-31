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即市新聞

31/01/2020 16:29

【本港樓市】中原ＣＣＬ鼠年首星期按周升０﹒２８％，連升兩周

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，中原城市領先指數
ＣＣＬ連升兩周，最新報１７７﹒５８點，按周升０﹒２８％，而ＣＣＬ四大整體指數齊升兩周
，反映新春前部分用家搶先入市，二手交投增加，樓價於新春前短暫回穩，但並非轉勢向上。
　　當中ＣＣＬ　Ｍａｓｓ累升１﹒０８％、ＣＣＬ（中小型單位）累升１﹒０４％、ＣＣＬ累
升０﹒９７％及ＣＣＬ（大型單位）累升０﹒６１％。今周為新春長假期，加上肺炎疫症的威脅
，對樓價走勢相當關鍵，將於２月中旬ＣＣＬ開始反映。

＊九龍樓價有望擺脫低位＊

　　中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１７９﹒７４點，按周升０﹒２８％。
ＣＣＬ（中小型單位）報１７７﹒８４點，按周升０﹒２６％。ＣＣＬ（大型單位）報
１７６﹒２５點，按周升０﹒４０％，連續５周企穩１７５點水平，走勢回穩。
　　四區方面，今周港九市區樓價齊升。港島ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８６﹒１２點，按周升
０﹒８８％，連升２周共２﹒３１％，走勢穩步向升。九龍ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１７４﹒５３點
，按周升０﹒６１％。九龍樓價結束連續４周於１７２點水平附近，有擺脫低位的跡象。
　　新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１６３﹒６１點，按周升０﹒１０％，連升２周共１﹒３４％。
新界東ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８８﹒０３點，按周跌１﹒１０％。（ｃｌ）

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