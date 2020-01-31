【武漢肺炎】理大澄清研發防菌物料只用作家居產品而非口罩

《經濟通通訊社３１日專訊》自由黨黨魁、紡織界立法會議員鍾國斌今早透露，業界擬推出
可重用５０至７０次的布口罩，有關口罩由理工大學研發，已取得國際認證，預計最快１０多天
後便可供應巿場。理大澄清，該口罩物料主要是防細菌及霉菌，未有數據顯示可有效防病毒，
相關物料的產品開發只用於家居產品，例如床單，並沒有涉及防病毒類型的口罩。（ｃｌ）
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