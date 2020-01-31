《再戰明天》內地股市下周復市，財新公布中國１月製造業ＰＭＩ

《經濟通通訊社３１日專訊》武漢肺炎疫情未有改善，世衛更宣布疫情構成國際突發公共衛

生事件，不過預計下周一（３日）內地股市將會恢復，另外財新公布中國１月製造業ＰＭＩ。



＊滬深兩市恢復＊



內地滬深兩市預計下周一恢復。

在外圍重要經濟活動上，印度財長將於明日（１日）將提交本財政年度的財政預算案。巴西

央行周一晚公布市場報告。

另外，明日沒有美國大型企業公布業績，而下周一Ｇｏｏｇｌｅ母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ、

華特迪士尼、Ｔｒａｖｅｌｚｏｏ將公布業績。



＊財新公布製造業數據＊



在數據方面，財新於０９：４５ａｍ公布中國１月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），料維

持在５１﹒５水平。

４：５５ｐｍ會公布德國１月製造業ＰＭＩ，料由４３﹒７升至４５﹒２。５：００ｐｍ會

公布歐元區１月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ，料由４６﹒３升至４７﹒８。５：３０ｐｍ會公布

英國１月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ，料由４７﹒５微增至４７﹒６。

美國今晚會公布多項數據，１２月核心個人消費支出平減指數（ＰＣＥ）料維持在

１﹒６％。核心ＰＣＥ物價指數亦料維持在０﹒１％。個人消費支出價格指數亦會公布，上月報

１﹒５。

另外於周一晚上，美國１月ＩＳＭ製造業ＰＭＩ將於２３：００ｐｍ公布，料由４７﹒２增

至４８﹒０。（ａｌ）

