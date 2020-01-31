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即市新聞

31/01/2020 19:17

《再戰明天》內地股市下周復市，財新公布中國１月製造業ＰＭＩ

　　《經濟通通訊社３１日專訊》武漢肺炎疫情未有改善，世衛更宣布疫情構成國際突發公共衛
生事件，不過預計下周一（３日）內地股市將會恢復，另外財新公布中國１月製造業ＰＭＩ。

＊滬深兩市恢復＊

　　內地滬深兩市預計下周一恢復。
　　在外圍重要經濟活動上，印度財長將於明日（１日）將提交本財政年度的財政預算案。巴西
央行周一晚公布市場報告。
　　另外，明日沒有美國大型企業公布業績，而下周一Ｇｏｏｇｌｅ母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ、
華特迪士尼、Ｔｒａｖｅｌｚｏｏ將公布業績。

＊財新公布製造業數據＊

　　在數據方面，財新於０９：４５ａｍ公布中國１月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），料維
持在５１﹒５水平。　　
　　４：５５ｐｍ會公布德國１月製造業ＰＭＩ，料由４３﹒７升至４５﹒２。５：００ｐｍ會
公布歐元區１月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ，料由４６﹒３升至４７﹒８。５：３０ｐｍ會公布
英國１月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ，料由４７﹒５微增至４７﹒６。
　　美國今晚會公布多項數據，１２月核心個人消費支出平減指數（ＰＣＥ）料維持在
１﹒６％。核心ＰＣＥ物價指數亦料維持在０﹒１％。個人消費支出價格指數亦會公布，上月報
１﹒５。
　　另外於周一晚上，美國１月ＩＳＭ製造業ＰＭＩ將於２３：００ｐｍ公布，料由４７﹒２增
至４８﹒０。（ａｌ）

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