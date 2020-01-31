【武漢肺炎】銀行公會冀市民諒解銀行調整分行服務及營業時間舉措

《經濟通通訊社３１日專訊》香港銀行公會宣布，為了配合做好社區防疫工作，銀行不時檢

檢視現有措施，因應情況調整分行服務安排，包括暫停部分分行服務或調整營業時間。就銀行因

應目前特殊公共衛生情況的臨時安排，公會希望市民予以諒解。有關銀行分行服務安排的調整，

市民可查?相關銀行或銀行公會網頁，或致電銀行熱線查詢。

銀行公會稱，公會及會員銀行一直密切關注香港疫情發展，與全港市民共同抗疫的同時，銀

行會作出適切的應變安排，並致力維持正常的銀行服務。（ｃｌ）

