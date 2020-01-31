  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/01/2020 17:41

【武漢肺炎】香港寬頻推出免費流動辦公室方案，優惠直至５月底

　　《經濟通通訊社３１日專訊》香港寬頻集團宣布，鑑於近日武漢肺炎疫情日趨嚴重，特意為
香港寬頻企業方案及香港寬頻ＪＯＳ客戶推出免費「流動辦公室方案」，以助企業客戶應對現時
的嚴峻環境，讓企業業務能維持運作，免費優惠直至今年５月底。
　　香港寬頻指出，由於疫情影響到企業及員工，相信遙距運作及辦公地點分流，是有效保持業
務運作及減低員工受感染的有效方案，為此集團推出免費「流動辦公室方案」，服務範圍包括開
放「業務延續中心」作為辦公室後備支援、電話會議服務及遙距網絡連線服務。（ｃｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道31/01/2020
【月結－疫情襲港】港股先高後低波幅近三千點 全月挫1877點
生財有道31/01/2020
【嚟緊炒D乜】綠葉製藥北水持倉比例高 待消化沽壓博上5.5元
國際動態31/01/2020
【武漢肺炎】南韓再增4宗確診 另首批撤僑18人有發熱症狀
生財有道31/01/2020
【鼠年開局】A場面臨廿年最險開局 肺災疫情恐令經濟螺旋下行
生財有道31/01/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：手機股短期或將續尋底
數碼新動力31/01/2020
最理想的金融科技土壤 數碼港助初創扎根成長
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金