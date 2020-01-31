【武漢肺炎】香港寬頻推出免費流動辦公室方案，優惠直至５月底

《經濟通通訊社３１日專訊》香港寬頻集團宣布，鑑於近日武漢肺炎疫情日趨嚴重，特意為

香港寬頻企業方案及香港寬頻ＪＯＳ客戶推出免費「流動辦公室方案」，以助企業客戶應對現時

的嚴峻環境，讓企業業務能維持運作，免費優惠直至今年５月底。

香港寬頻指出，由於疫情影響到企業及員工，相信遙距運作及辦公地點分流，是有效保持業

務運作及減低員工受感染的有效方案，為此集團推出免費「流動辦公室方案」，服務範圍包括開

放「業務延續中心」作為辦公室後備支援、電話會議服務及遙距網絡連線服務。（ｃｌ）

