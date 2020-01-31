【武漢肺炎】鍾國斌：業界正考慮推出可重用口罩，下周一製成樣板

《經濟通通訊社３１日專訊》自由黨黨魁、紡織界立法會議員鍾國斌於電台節目上表示，業

界正考慮推出由理工大學研發可重用口罩，該口罩能清洗５０至７０次，當中含有益菌，能夠防

範肺炎鏈球菌、金黃葡萄球菌及念珠菌。

他表示，冀下周一（３日）能製成樣板，約兩星期能出貨，或能供應以萬計的口罩，亦建議

政府可考慮暫停所有中國旅客入境香港起碼１４天，及後再視乎疫情再作決定。（ｂｎ）

