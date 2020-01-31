《經濟通通訊社３１日專訊》武漢肺炎疫情持續，東瀛遊（０６８８２）於社交平台表示，
今日下午４時半起，免費派發１８００個合規格口罩給有需要的市民，香港居民優先領取。
東瀛遊指，每位可獲５個口罩，合共３６０個名額，並會以派籌形式進行，額滿即止，以免
人流聚集。
東瀛遊表示，公司管理層啟動危急應變小組，聯絡日韓的合作夥伴，至今成功找到２萬個口
罩，將盡快運抵香港，解決市民燃眉之急，並表示於過去數日在當地發散人手尋找物資，而第一
批口罩剛已抵港，其餘口罩將於未來數日陸續運到。（ｂｎ）
31/01/2020 14:47
【武漢肺炎】東瀛遊免費派發１８００個合規格口罩，港人優先
《經濟通通訊社３１日專訊》武漢肺炎疫情持續，東瀛遊（０６８８２）於社交平台表示，
今日下午４時半起，免費派發１８００個合規格口罩給有需要的市民，香港居民優先領取。
東瀛遊指，每位可獲５個口罩，合共３６０個名額，並會以派籌形式進行，額滿即止，以免
人流聚集。
東瀛遊表示，公司管理層啟動危急應變小組，聯絡日韓的合作夥伴，至今成功找到２萬個口
罩，將盡快運抵香港，解決市民燃眉之急，並表示於過去數日在當地發散人手尋找物資，而第一
批口罩剛已抵港，其餘口罩將於未來數日陸續運到。（ｂｎ）
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