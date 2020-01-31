【武漢肺炎】匯豐旗下２４個服務網點２月３日起暫停服務

《經濟通通訊社３１日專訊》匯豐銀行宣布，旗下２４個服務網點將由下周一（３日）起暫

停服務，直至另行通知。其他網點的服務和營業時間則維持不變。

受影響服務網點包括上環分行及卓越理財中心、交易廣場分行及卓越理財中心、中環擺花街

分行、禮頓道卓越理財中心、香港仔卓越理財中心、彌敦道２３８號分行及卓越理財中心、荃新

天地分行及卓越理財中心、九龍灣分行及卓越理財中心、圓方卓越理財中心及國際銀行業務部等

。

匯豐表示，將繼續密切監察情況，並適時考慮採取其他措施。（ｂｎ）

