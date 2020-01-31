《經濟通通訊社３１日專訊》武漢肺炎爆發嚴重，引發全城搶購口罩，長和
（００００１）旗下屈臣氏今午在社交媒體出帖指，天氣嚴寒，為顧及大眾安全及避免人流聚集
，會把即將到港的口罩盡快放上屈臣氏電子商店獨家售賣，同樣每人限購一盒，以令更多人得以
購買。
另外，屈臣氏指，為照顧有特別需要的長者，將會透過長期合作夥伴香港基督教女青年會，
無條件分配部分口罩支援其屬下的日間護理及院舍服務長者需要。
屈臣氏又指，雖然未能完全滿足所有人的需要，但希望社會上下都能夠共渡時艱。（ｊｏ）
31/01/2020 14:42
【武漢肺炎】屈臣氏：口罩於電子商店售賣，每人限購一盒
《經濟通通訊社３１日專訊》武漢肺炎爆發嚴重，引發全城搶購口罩，長和
（００００１）旗下屈臣氏今午在社交媒體出帖指，天氣嚴寒，為顧及大眾安全及避免人流聚集
，會把即將到港的口罩盡快放上屈臣氏電子商店獨家售賣，同樣每人限購一盒，以令更多人得以
購買。
另外，屈臣氏指，為照顧有特別需要的長者，將會透過長期合作夥伴香港基督教女青年會，
無條件分配部分口罩支援其屬下的日間護理及院舍服務長者需要。
屈臣氏又指，雖然未能完全滿足所有人的需要，但希望社會上下都能夠共渡時艱。（ｊｏ）
|國際動態31/01/2020
【武漢肺炎】南韓再增4宗確診 另首批撤僑18人有發熱症狀
|生財有道31/01/2020
【鼠年開局】A場面臨廿年最險開局 肺災疫情恐令經濟螺旋下行
|生財有道31/01/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：手機股短期或將續尋底
|數碼新動力31/01/2020
最理想的金融科技土壤 數碼港助初創扎根成長
|中國故事31/01/2020
【武漢肺炎】世衛列疫情為國際公共衛生緊急事件 中方稱高度負責
|中國故事31/01/2020
【武漢肺炎】全國累計確診病例逼近萬宗 213死
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰