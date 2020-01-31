  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/01/2020 14:42

【武漢肺炎】屈臣氏：口罩於電子商店售賣，每人限購一盒

　　《經濟通通訊社３１日專訊》武漢肺炎爆發嚴重，引發全城搶購口罩，長和
（００００１）旗下屈臣氏今午在社交媒體出帖指，天氣嚴寒，為顧及大眾安全及避免人流聚集
，會把即將到港的口罩盡快放上屈臣氏電子商店獨家售賣，同樣每人限購一盒，以令更多人得以
購買。
　　另外，屈臣氏指，為照顧有特別需要的長者，將會透過長期合作夥伴香港基督教女青年會，
無條件分配部分口罩支援其屬下的日間護理及院舍服務長者需要。
　　屈臣氏又指，雖然未能完全滿足所有人的需要，但希望社會上下都能夠共渡時艱。（ｊｏ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態31/01/2020
【武漢肺炎】南韓再增4宗確診 另首批撤僑18人有發熱症狀
生財有道31/01/2020
【鼠年開局】A場面臨廿年最險開局 肺災疫情恐令經濟螺旋下行
生財有道31/01/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：手機股短期或將續尋底
數碼新動力31/01/2020
最理想的金融科技土壤 數碼港助初創扎根成長
中國故事31/01/2020
【武漢肺炎】世衛列疫情為國際公共衛生緊急事件 中方稱高度負責
中國故事31/01/2020
【武漢肺炎】全國累計確診病例逼近萬宗 213死
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金