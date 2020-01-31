【武漢肺炎】屈臣氏：口罩於電子商店售賣，每人限購一盒

《經濟通通訊社３１日專訊》武漢肺炎爆發嚴重，引發全城搶購口罩，長和

（００００１）旗下屈臣氏今午在社交媒體出帖指，天氣嚴寒，為顧及大眾安全及避免人流聚集

，會把即將到港的口罩盡快放上屈臣氏電子商店獨家售賣，同樣每人限購一盒，以令更多人得以

購買。

另外，屈臣氏指，為照顧有特別需要的長者，將會透過長期合作夥伴香港基督教女青年會，

無條件分配部分口罩支援其屬下的日間護理及院舍服務長者需要。

屈臣氏又指，雖然未能完全滿足所有人的需要，但希望社會上下都能夠共渡時艱。（ｊｏ）

