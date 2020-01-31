【企業盈警】象興國際（１７３２）料去年純利按年跌５成

《經濟通通訊社３１日專訊》象興國際（０１７３２）預期，截至２０１９年底止年度純利
將下降約５０％，主要由於公司股份於去年９月６日由創業板轉往聯交所主板所產生的一次性開
支；中國政府為了加環保監管而大幅度降低固體廢物進口數量，導致集團代理的進口固體廢物數
量減少，於本年度下半年之代理進口固體廢物數量同比下降尤其明顯；以及與進口固體廢物配套
之重箱陸地運輸業務減少。（ｊｏ）
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