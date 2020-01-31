《小傳日記》魚缸有頭威無尾陣，缸友有得震無得瞓！

《小傳日記》今年個「１月效應」好似失靈咁款，因為神州疫情有擴散跡象，目前都有差唔

多近萬宗感染個案，魚缸連跌幾日下終於迎來反彈，因為神州公布官方ＰＭＩ數據符合預期，刺

激港股高開３０８點，神州磚頭本來都重頂得幾下，不過本地磚頭就受沽壓，加上油佬齊齊潛水

，午後魚缸都開始失守，升轉跌底下見過２６２９５低位，１月最後一個交易日低收真係唔「老

黎」！最終恆指收報２６３１２點，跌１３６點或逾半巴仙，主板成交１０３０﹒２４億銀

整個１月份，魚缸收跌１８７７點，跌幅近７巴仙，真係差到無人有。

國貨指數全日收報１０２４０點，跌８４點或近１巴仙，整個１月份更跌９２７點或逾８巴

仙。

內地Ａ場繼續休市，下周一（３日）復市。

睇睇班大隻藍戰士大多半巴仙幅度上落，大象（００００５）今日升報５６﹒８５銀，生發

發（００３８８）漲報２５８﹒８銀，ＱＱ（００７００）跌收３７３銀，中移動

（００９４１）跌報６４﹒２銀；而ＡＩＡ（０１２９９）挫近１巴仙，報７７﹒７５銀。



＊內房有頭威尾陣唔見勢，野村唔睇好但褒物管佬＊



神州磚頭佬今早明明係威係勢，可能官方ＰＭＩ重叫有得炒下，但午後大部分都回晒塘，正

式「有頭威無尾陣」，升幅都蒸發得七七八八，融創（０１９１８）升近１巴仙，報３８銀；碧

桂園（０２００７）微跌唔夠半巴仙，報９﹒９６銀；萬科企業（０２２０２）回吐逾半巴仙，

報２７﹒６銀；中國恆大（０３３３３）跪低逾１巴仙，報１７﹒３６銀；雅居樂（０３３８３

）升逾１巴仙，報１０﹒３４銀。

野村加多句，話神州爆肺炎，對唔少發展商首季賣樓都有影響，但物管費用收入維持穩定，

所以短期內仍然睇好物管多過發展商，今日部分物管佬都抽高，奧園健康（０３６６２）攀逾２

巴仙，報５﹒５５銀；永升生活服務（０１９９５）漲近４巴仙，報６﹒２３銀；藍光嘉寶服務

（０２６０６）升近３巴仙，報４４﹒５銀；佳兆業美好（０２１６８）跳高逾１巴仙，報１９

銀。



＊ＰＭＩ沖喜金沙價再起，食品各自飛漲跌均可期＊



今日個市開頭升嗰陣，賭仔最先有回氣，原因咪係神州出咗一月製造業採購經理指數

（ＰＭＩ）囉，報５０表現符合預期，而非製造業ＰＭＩ就報５４﹒１比預期好，咪係咁意沖喜

下。金沙（０１９２８）踼高近２巴仙，報３８銀；係今日表現最好藍戰士；新濠國際

（００２００）都炒高近２巴仙，報１６﹒９４銀；澳博（００８８０）跳起近１巴仙，報８﹒

７７銀；永利馬交（０１１２８）平收，報１６﹒３６元；美高梅（０２２８２）走高近１巴仙

半，報１１﹒０２銀。不過，馬交就嚟出今個月賭收，之前有大行話農曆年假期間賭收可以按年

跌高達五成，小心睇路啦！

食物佬因為武漢疫情都跌咗一排，今日明顯無乜方向，走勢幾分化，潤啤（００２９１）升

一格，報３６﹒２５銀；中國飛鶴（０６１８６）升高逾一巴仙半，報９﹒３６銀。旺旺

（００１５１）唔係幾乖，跣低３格，報６﹒４５銀；康師傅（００３２２）滑３格，報１３﹒

１６銀；維他奶（００３４５）唔見逾半巴仙，報２８﹒２５銀；蒙牛（０２３１９）碌低近１

巴仙，報２８﹒８銀。



＊油價再碌低三桶油腳跛，細價藥佬瘋股價急轉兇＊



孖屐驚武漢疫情打擊原油需求，國際油價進一步滑落，創咗近６個月低。之後，世界衞生組

織（ＷＨＯ）宣布將疫情列為國際公共衞生緊急事件。油佬今日帶着恆指走低，下午仲愈跌愈勁

，之前因為憧憬花旗同神州第一階段貿協可以拉高燃油需求嘅升幅都蒸發晒啦，中石化

（００３８６）慘做今日表現最差藍戰士，唔見逾２巴仙報４﹒１３銀；中石油（００８５７）

碌低近２巴仙，報３﹒４５銀；中海油（００８８３）跣低逾１巴仙，報１１﹒８６銀；中海油

服（０２８８３）滑４格，報１１﹒３８銀。

細價藥佬早兩日係咁炒上，今日個價就似坐過山車，朝早急升午後倒插，大健康國際

（０２２１１）早段高見０﹒１５５銀創月高後，轉插逾４３巴仙，報０﹒０７銀；精優藥業（

００８５８）高見０﹒４６５銀創近四年半新高後，蒸發逾４０巴仙，報０﹒１９７銀，連熱炒

嘅中國醫療集團（０８２２５）都漏氣跌逾８巴仙報１﹒９３銀。有啲都ｋｅｅｐ到個勢，蓮和

醫療（００９２８）起飛逾４９巴仙，報０﹒０７６銀；百信國際（００５７４）彈起２３巴仙

，報０﹒１８７銀。

今日大年初七「人日」，祝大家生日高高興興！請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

