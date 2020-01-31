【本港經濟】金管局：上月港元存款跌０﹒３％，人幣存款跌近１％

《經濟通通訊社３１日專訊》金管局公布，２０１９年１２月份認可機構的存款總額較１１

月份微跌０﹒１％。其中港元存款微跌０﹒３％，外幣存款總額則上升０﹒１％。香港人民幣存

款下跌０﹒９％，於１２月底為６３２２億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於１２月

份為５４１１億元人民幣，而１１月份的數字為４４４５億元人民幣。

１２月份貸款與墊款總額上升０﹒１％，其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）較上月增

加０﹒４％，在香港境外使用的貸款則下跌０﹒７％。由於港元存款下跌而港元貸款沒有明顯變

動，港元貸存比率由１１月底的９０﹒０％，上升至１２月底的９０﹒３％。

２０１９年第四季在香港使用的貸款（包括貿易融資）繼上季上升１﹒９％後，再錄得

０﹒６％的按季升幅。按經濟用途分析，這些貸款於第四季的增長主要由住宅按揭貸款，以及對

建造業及物業發展與投資的貸款帶動。

１２月份港元貨幣供應量Ｍ２及Ｍ３按月同告微跌０﹒４％，與去年同期比較則分別上升

２﹒４％及２﹒３％。１２月份經季節因素調整的港元貨幣供應量Ｍ１較１１月份上升０﹒６％

，與去年同期比較則下跌１﹒５％，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額Ｍ２及Ｍ３於１２

月份同告微跌０﹒１％，與去年同期比較則分別上升２﹒８％及２﹒７％。（ｂｉ）

