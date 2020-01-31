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即市新聞

31/01/2020 10:46

《真知灼見－溫灼培》英倫銀行議息會有甚麼值得關注？

　　《真知灼見》議息會後，英倫銀行如預期維持所有貨幣政策不變。在其聲明中行長卡尼指，
自１２月大選後英國經濟明顯改善，而環球狀況亦見穩定。假若現階段減息，或會過度推升通脹
。從卡尼言語間，顯示出他並無意減息，而英鎊匯價亦隨即作出反彈，今早（３１日）於亞洲市
場回升上靠近１﹒３１美元位置。短短不足１個月裏，卡尼就貨幣政策上作出了１８０度轉變。
回憶於１月９日，卡尼才警告不排除會作出減息可能。之後，更有兩位英倫銀行議息委員表態支
持減息。
　　在這一個月期間，英國經濟是否出現大幅好轉，導致卡尼作出改變主意呢？這又似乎不是。
最明顯是英國１１月ＧＤＰ按年比只有０﹒６％增長，是７年來最差。而第四季年通脹率亦回落
到只有１﹒４％，遠不到英倫銀行定下來的２％通脹目標水平。當然，當中也有良好經濟數字公
布，如１１月新增職位就大增２０﹒８萬名。可能卡尼明白到他將於今年３月中卸任，而在其卸
任前並非減息的最佳時機。所以把減息的決定留待其繼任人處理。但一點必須理解，英國正式脫
歐後，將隨即要與歐盟就關稅作談判，這將會是相當艱巨。為減少脫歐對英國企業帶來的衝擊，
實在令人質疑英倫銀行是否真可於今年內避免減息。所以就是卡尼表示不減息，也不代表今年內
英國可真的避免減息，建議大家投資者勿掉以輕心。技術上，維持英鎊支持及阻力分別於
１﹒２８及１﹒３３美元水平。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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