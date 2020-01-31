《宏觀理財－冼健岷》定期壽險簡單直接，保費相宜

《宏觀理財》定期壽險（Ｔｅｒｍ Ｌｉｆｅ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ）是一份沒有儲蓄成分

的純保障計劃，一旦受保人在受保期間身故，受益人即可獲一筆過身故賠償，特別適合家庭經濟

支柱投保，以減輕家人面對的經濟壓力，換一個方式繼續守護你愛的人。

定期壽險結構簡單，屬１００％保障類型，身故便獲一筆過賠償。雖說結構不複雜，但亦有

注意的地方，坊間定期壽險一般分為每年續保、每五年續保、每十年續保、甚至每二十年續保，

照常理保費會隨年齡增長，但個別長續保年期的產品以定額保費作招徠，亦方便投保人作出更好

預算。



＊定期壽險屬消費類保險產品＊



與其他備有儲蓄成分的壽險計劃不同，大部分定期壽險並沒有其他現金價值可供日後提取，

可以理解成是「消費類」保險產品。由於無分紅概念成分，入場門檻相對低。

舉例，３５歲陳先生育有一女，現時一家三口正租屋住，另要供養父母，每月教育、日常開

支大約２６０００元，對於一對在職夫婦來說應付有餘。不過陳先生心思較縝密，考慮到如果自

己有任何不測，只能靠太太獨力撐起頭家，為對沖風險，於是計劃投保定期人壽。筆者建議他先

行估算自己所需人壽保額，即「淨債務」加上「家人未來生活的必要開支」，大前提是至少讓家

人維持現有生活質素不變。



＊減輕家人財政負擔宜購定期壽險＊



究竟定期壽險適合甚麼人士購買？筆者大概想到四類人士，一是剛投入社會打工一族；剛成

家立業人士；需要供養父母或子女者；有債務在身人士。若不幸離世，都可利用「低保費，高保

障」的定期壽險，減輕家人的生活負擔。其他有計劃選購定期人壽者亦可按這方程式作初步估算

，若想有更詳細規劃，當然可向理財顧問查詢。

以５００萬元保額計，３５歲不吸煙男性投保，每月平均保費大約６００元左右，絕對是可

負擔的數目。從上述計算中，大家可以看到定期人壽槓桿比例高，支付６００元，但享有逾

８０００倍的保障。



＊市場部分產品設調整保額功能＊



坊間個別定期壽險容許調整保額，讓受保人更靈活配合個人預算及保障需要，舉例小朋友出

生，保障需求可能更多，有需要上調保額；又或者臨近退休，財政負擔相對減少，對人壽保險需

求降低，可相對減少保障額。部分保險公司的定期壽險計劃允許只要在保單生效期間，以書面要

求調整保額，又獲保險公司同意，保單之保額及身故保障將相應地調整。

另外，根據保險業監管局規定，除了某幾種保單外，所有新訂立的人壽保險保單均設有２１

個曆日冷靜期，投保人可於冷靜期內取消保單，及取回任何已繳保費及保費徵費。要留意的是，

倘冷靜期過後，坊間部分定期壽險計劃也允許保單持有人可隨時以書面要求退保，退保後保單即

告終止，由於計劃無儲蓄成分，已繳付的保費將不獲退回。大家如對保障計劃有任何問題，可向

理財顧問查詢，一同商討出最適合自己的保障方案。

《康宏理財服務有限公司行政總裁 冼健岷》

