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即市新聞

31/01/2020 16:11

疫情陰霾未散，港股高開低走，全日挫１３６點收２６３１２

　　《經濟通通訊社３１日專訊》隔晚美股三大指數全線反覆高收，加上內地１月製造業採購經
理指數（ＰＭＩ）回落至５０，較上月回落０﹒２個百分點，符合預期。港股今早高開３０８點
報２６７５７點，之後一度高見２６８１８點升３６９點。不過，市場對武漢疫情的憂慮仍然限
制港股升幅。隔晚美國出現首宗當地人傳人病例，世衛亦將新型冠狀病毒疫情列作構成國際關注
的突發公共衛生事件；而本港昨日新增的一宗病例或成本地首宗本地人傳人病例。市場恐慌情緒
升溫，大市午後升幅收窄，中資金融股跌幅加深，拖累港股由升轉跌，最多跌１５４點見
２６２９５點。最終，港股收報２６３１２，跌１３６點或跌０﹒５２％，主板成交
１０３０﹒２４億元，較上日減少約一成七。
　　國企指數報１０２４０，跌８４點或跌０﹒８２％。油價急挫，中石化（００３８６）跌２
﹒３６％，報４﹒１３元，為全日最差表現藍籌。
　　另外，Ａ股早前因應肺炎病情，延至下周一（２月３日）復市。
　　重磅股方面，騰訊（００７００）獲晨星升評級至「買入」，目標價維持４６０元，惟全日
倒跌０﹒５３％，報３７３元；匯控（００００５）升０﹒２６％，報５６﹒８５元；港交所（
００３８８）升０﹒３１％，報２５８﹒８元；友邦（０１２９９）瀉０﹒７％，報
７７﹒７５元；中移動（００９４１）走低０﹒６２％，報６４﹒２元；中國平安（０２３１８
）跌１﹒４４％，報８８﹒７元。

＊濠賭股收復部分失地，手機設備股升幅收窄＊

　　據外媒綜合大型投行的預測數字顯示，澳門１月博彩總收入按年或跌近一成，２月跌幅更可
能擴大至兩成，但近日急挫的濠賭股板塊收復部分失地。金沙中國（０１９２８）漲１﹒６％，
報３８元，為最大升幅藍籌股；新濠國際（００２００）升１﹒８％，報１６﹒９４元；澳博（
００８８０）揚０﹒９２％，報８﹒７７元；美高梅中國（０２２８２）升１﹒４７％，報
１１﹒０２元；永利澳門（０１１２８）無升跌，報１６﹒３６元；銀河娛樂（０００２７）跌
０﹒５８％，報５１﹒５元。
　　手機設備股早段曾見反彈，然而有報導指，疫情爆發將影響手機設備供應商的發貨時間，整
個版塊升幅縮水，瑞聲科技（０２０１８）升０﹒６３％，報５５﹒７５元；舜宇光學（０２３
８２）滑１﹒１７％，報１２６﹒７元；通達（００６９８）揚１﹒２２％，報０﹒８３元；高
偉電子（０１４１５）升１﹒５９％，報１﹒９２元；比亞迪電子（００２８５）走低
０﹒９１％，報１５﹒２４元。
　　新經濟股個別發展，中信建投唱好武漢肺炎疫情對美團點評（０３６９０）衝擊有限，又指
當前美團估值已經接近「絕對底部」，走高２﹒５３％，報９９﹒３元；小米（０１８１０）繼
續失守，跌２﹒０４％，報１１﹒５２元；阿里巴巴（０９９８８）軟０﹒６９％，報
２００﹒４元；平安好醫生（０１８３３）微漲０﹒０７％，報６７﹒０５元；眾安在線（０６
０６０）揚０﹒５９％，報２５﹒４元。

＊細價醫藥股走勢波動，黃金股回吐＊

　　疫情繼續蔓延，細價醫藥股當炒，部分則一度急漲後倒跌。中國先鋒醫藥（０１３４５）考
慮派發特別股息，揚１０５﹒４９％，報１﹒８７元，為最大升幅個股；蓮和醫療（００９２８
）公布正就有關健康服務業務之可能交易進行初步磋商，飆４９﹒０２％，報０﹒０７６元；而
精優藥業（００８５８）則回吐４０﹒３％，報０﹒１９７元；早前熱炒的中國醫療（０８２２
５）亦跌８﹒１％，報１﹒９３元。
　　內地１月製造業ＰＭＩ符合預期，市場避險情緒稍微降溫，金價回落。黃金相關股亦普遍向
下，山東黃金（０１７８７）急挫３﹒３６％，報１８﹒９６元；招金礦業（０１８１８）回落
１﹒３４％，報８﹒８１元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）跌０﹒０９％，報１１５７元；
紫金礦業（０２８９９）滑１﹒４５％，報３﹒４１元。
　　有大行分析指，人行最快在２月下調貸款市場報價利率（ＬＰＲ）和中期借貸便利（ＭＬＦ
）利率，甚至可能在本季內再度降準。然而，內銀股全線高開低走，建行（００９３９）軟０﹒
８３％，報５﹒９５元；工行（０１３９８）跌０﹒９５％，報５﹒２２元；招行（０３９６８
）跌０﹒９２％，報３７﹒９元；農業銀行（０１２８８）跌０﹒３３％，報３﹒０２元；交行
（０３３２８）跌０﹒４％，報５元。（ｙｋ）

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