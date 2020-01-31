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即市新聞

31/01/2020 09:52

《品中資－羅國森》祝平安，有病遇到好醫生

　　《品中資》今日大年初七，也是鼠年首次跟大家見面，我祝大家鼠年大吉，最重要是身體和
呼吸道健康，因為全世界都在打仗了，這一場是新型冠狀病毒的抗疫之戰。
　　中美剛簽署首階段的貿易談判，本來以為內地經濟可以稍為喘息一下，誰不知，就在送豬迎
鼠的時候，內地就發生這次大規模疫症，源頭是湖北省的武漢市。
　　我寫這篇稿時，全國確診個案已經超過９，０００宗，死亡人數高達２１３人，而且，疫情
已經蔓延全國，連唯一的淨土西藏也失守。
　　這還不止，疫症已經透過各種交通運輸工具擴散至海外，除了鄰近的亞洲國家外，連歐洲、
美加、澳洲，甚至中東也出現確診個案。而世衛也剛宣布，今次的武漢疫情是「國際關注公共衛
生緊急事件」，表示需要動員全球資源去抗疫。
　　現時，個別國家的航空公司已經減少或停飛來往內地的航班，部分國家也開始從武漢撤僑。
如果疫情持續，前往內地其他城市經商或旅遊的人數也將大幅減少。
　
＊疫情令醫藥股受惠＊
　
　　無可否認，一個地方發生大規模疫症，對當地的經濟必定會造成很大打擊，很多行業都會直
接受累，最明顯就是旅遊、酒店、航空、餐飲、娛樂和零售消費。但同一時間，也有一些行業是
可以受惠的，最明顯就是醫藥或抗疫用品的行業。
　　我在今年的發財股推介中就選了一隻醫藥股平安好醫生（０１８３３），這隻以新經濟股作
招徠的醫藥股在２０１８年５月上市，也是當時規模最大，最受歡迎的新股。而她上市的賣點，
就是打造全球最大的醫療健康生態系統，用科技讓人類變得更健康。
　　平安好醫生有四大業務，一是透過網上提供家庭醫生服務，即是上網睇醫生（這一點正好應
對當前疫情）；二是包括體檢、基因檢測和醫療美容在內的消費型醫療服務；三是網上銷售醫療
和保健產品的健康商城（這個的需求也會大增），最後就是度身訂造的健康管理和互動健康平台

　　科網公司的發展和成長，一般經歷四個階段，分別是建立平台、擴大市場佔大率、創造收入
，以及爭取盈利。平安好醫生針對內地欠缺優質的初級診療服務，以及醫療資源分配不均等情況
，成功打造了一個一站式，以科技帶動的醫療服務平台。
　　還有的是，她有平安集團這個龐大後盾提供業務基礎（上市時有近五成業務來自平安，但現
在已經擴展至更多保險公司）。儘管如此，她現在仍處於搶佔市場或所謂的「燒錢」階段。不過
，看來她距離盈利的日子不遠了。
　　平安好醫生的營業額過去幾年都以幾何級數增長，２０１５年的營業額只有２﹒７８億；
２０１６年增至６億；２０１７年增至１８﹒６８億；２０１８年增至３３﹒４億；２０１９年
上半年增至２２﹒７２億元。
　　至於蝕錢速度也於去年起開始減慢，２０１５年蝕３﹒２３億；２０１６年蝕７﹒５８億；
２０１７年蝕１０億；２０１８年蝕９﹒１億；２０１９年上半年只蝕２﹒７２億，因此，２０
１９年全年已經有機會轉虧為盈。若不，今年的機會應該很大了。
　　細緻地分析她的四大業務，在？醫療去年上半年的營業額３﹒３６億，增長８１％；健康商
城企業業務營業額７﹒４億，增長３０２％，個人業務７﹒１５億，增長６１％；消費醫療
３﹒８８億，增長５６％；健康管理０﹒９４億，增長５６％。
　　客觀而言，今次的新型冠狀病毒疫情確實會利好平安好醫生的業務。這一點從平安好醫生的
股價表現也可以反映出來。她的招股會是５４﹒８元，上市初期曾經有一陣升勢，其後無以為繼
，跌穿招股價。
　　去年初股價從３０元左右起步，最高升至近期的７５﹒４５元，昨日股價回落，收報
６７元。我認為，此股適宜作為中短？投資，現價吸納，以一成作止蝕。長遠前景當然要視乎她
各項業務的進一步表現。
　　最後，我想用今日的標題再跟大家拜年，祝願大家一切平安，萬一生病也會遇到好醫生。
《經濟通通訊社資深分析員　羅國森》

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