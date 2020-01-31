《品中資－羅國森》祝平安，有病遇到好醫生

《品中資》今日大年初七，也是鼠年首次跟大家見面，我祝大家鼠年大吉，最重要是身體和

呼吸道健康，因為全世界都在打仗了，這一場是新型冠狀病毒的抗疫之戰。

中美剛簽署首階段的貿易談判，本來以為內地經濟可以稍為喘息一下，誰不知，就在送豬迎

鼠的時候，內地就發生這次大規模疫症，源頭是湖北省的武漢市。

我寫這篇稿時，全國確診個案已經超過９，０００宗，死亡人數高達２１３人，而且，疫情

已經蔓延全國，連唯一的淨土西藏也失守。

這還不止，疫症已經透過各種交通運輸工具擴散至海外，除了鄰近的亞洲國家外，連歐洲、

美加、澳洲，甚至中東也出現確診個案。而世衛也剛宣布，今次的武漢疫情是「國際關注公共衛

生緊急事件」，表示需要動員全球資源去抗疫。

現時，個別國家的航空公司已經減少或停飛來往內地的航班，部分國家也開始從武漢撤僑。

如果疫情持續，前往內地其他城市經商或旅遊的人數也將大幅減少。



＊疫情令醫藥股受惠＊



無可否認，一個地方發生大規模疫症，對當地的經濟必定會造成很大打擊，很多行業都會直

接受累，最明顯就是旅遊、酒店、航空、餐飲、娛樂和零售消費。但同一時間，也有一些行業是

可以受惠的，最明顯就是醫藥或抗疫用品的行業。

我在今年的發財股推介中就選了一隻醫藥股平安好醫生（０１８３３），這隻以新經濟股作

招徠的醫藥股在２０１８年５月上市，也是當時規模最大，最受歡迎的新股。而她上市的賣點，

就是打造全球最大的醫療健康生態系統，用科技讓人類變得更健康。

平安好醫生有四大業務，一是透過網上提供家庭醫生服務，即是上網睇醫生（這一點正好應

對當前疫情）；二是包括體檢、基因檢測和醫療美容在內的消費型醫療服務；三是網上銷售醫療

和保健產品的健康商城（這個的需求也會大增），最後就是度身訂造的健康管理和互動健康平台

。

科網公司的發展和成長，一般經歷四個階段，分別是建立平台、擴大市場佔大率、創造收入

，以及爭取盈利。平安好醫生針對內地欠缺優質的初級診療服務，以及醫療資源分配不均等情況

，成功打造了一個一站式，以科技帶動的醫療服務平台。

還有的是，她有平安集團這個龐大後盾提供業務基礎（上市時有近五成業務來自平安，但現

在已經擴展至更多保險公司）。儘管如此，她現在仍處於搶佔市場或所謂的「燒錢」階段。不過

，看來她距離盈利的日子不遠了。

平安好醫生的營業額過去幾年都以幾何級數增長，２０１５年的營業額只有２﹒７８億；

２０１６年增至６億；２０１７年增至１８﹒６８億；２０１８年增至３３﹒４億；２０１９年

上半年增至２２﹒７２億元。

至於蝕錢速度也於去年起開始減慢，２０１５年蝕３﹒２３億；２０１６年蝕７﹒５８億；

２０１７年蝕１０億；２０１８年蝕９﹒１億；２０１９年上半年只蝕２﹒７２億，因此，２０

１９年全年已經有機會轉虧為盈。若不，今年的機會應該很大了。

細緻地分析她的四大業務，在？醫療去年上半年的營業額３﹒３６億，增長８１％；健康商

城企業業務營業額７﹒４億，增長３０２％，個人業務７﹒１５億，增長６１％；消費醫療

３﹒８８億，增長５６％；健康管理０﹒９４億，增長５６％。

客觀而言，今次的新型冠狀病毒疫情確實會利好平安好醫生的業務。這一點從平安好醫生的

股價表現也可以反映出來。她的招股會是５４﹒８元，上市初期曾經有一陣升勢，其後無以為繼

，跌穿招股價。

去年初股價從３０元左右起步，最高升至近期的７５﹒４５元，昨日股價回落，收報

６７元。我認為，此股適宜作為中短？投資，現價吸納，以一成作止蝕。長遠前景當然要視乎她

各項業務的進一步表現。

最後，我想用今日的標題再跟大家拜年，祝願大家一切平安，萬一生病也會遇到好醫生。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

