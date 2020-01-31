《鍾之日記》香江魚缸續沉淪，Ａ股復市極凶險

《鍾之日記》１月３１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：休市。



武漢肺炎疫情呈燎原之勢蔓延全國，無論是病毒覆蓋範圍還是染病數字都已遠遠超過１７年

前的ＳＡＲＳ疫情。比起病毒肆虐，令人無語的是國家衛生系統沒及時啟動，令疫情一發不可收

拾，盡管湖北各縣市已於過年前實施激進的封城措施，但阻止病毒擴散黃金的機會已過，感染數

字火速飆升，各省市區無一幸免，西藏成為最後失守的「淨土」，新型肺炎更向全世界擴散，港

澳台美加歐洲等都有確診個案。國家衛健委最新數據顯示，全國累計確診新型冠狀病毒肺炎病例

逼近萬宗，已達９７９３宗，累計死亡人數達到２１３人，另有疑似病例１﹒５萬宗。

世界衛生組織第三次就中國疫情召開緊急委員會會議，終於宣布將新型冠狀病毒疫情構成國

際關注的突發公共衛生事件（ＰＨＥＩＣ），但世衛總幹事譚德塞仍然對中國政府的防疫表現讚

不絕口。



＊香江魚缸連跌三日＊



國家統計局公布，中國１月製造業ＰＭＩ輕微放緩至５０％，比上月小幅回落０﹒２個百分

點，符合市場預期，是連續第三個月維持在擴張區間。１月非製造業ＰＭＩ指數為５４﹒１％，

比上月上升０﹒６個百分點，表明非製造業總體保持擴張。

數據雖符預期，但統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河直認，採購經理調查時點在１月

２０日之前，調查期間新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響尚未在調查中充分顯現，後期走勢需進

一步觀察。

香江魚缸今早高開３０８點報２６７５７點，之後一度高見２６８１８點升３６９點。不過

，隔晚美國出現首宗當地人傳人病例，世衛亦將新型冠狀病毒疫情列作構成國際關注的突發公共

衛生事件；而本港昨日新增的一宗病例或成本地首宗本地人傳人病例。市場恐慌情緒升溫，大市

午後升幅收窄，中資金融股跌幅加深，拖累港股由升轉跌，最多跌１５４點見２６２９５點。最

終，港股收報２６３１２，跌１３６點或跌０﹒５２％，港股鼠年開市三日，連跌三日，蒸發逾

千六點。主板成交１０３０﹒２４億元，較上日減少約一成七。

滬深股市的鼠年開盤由原本的今日延遲至下周一（２月３日）復市。市場認為將Ａ場面臨廿

年最險開局，肺災疫情恐令經濟螺旋下行。信誠聯席董事張智威對《經濟通通訊社》預測Ａ股下

周甫一開市便會大幅追跌，尤其是開市階段會對港股產生重大沽壓，他坦言今次股市維穩難度較

大，滬指三個月下試２６００點關口。



＊疫情燎原中國前景凶險，中資企業股價三連挫＊



市場人士擔心疫情構成ＰＨＥＩＣ後，對中國經濟造成致命打擊，惟世衛強調，有證據顯示

限制人員和貨物流動不一定對防疫有效果，反而會對受影響國家造成經濟上的負面影響，暗示不

建議各國斷絕與中國交通往來。不過看來外界對世衛的遲鈍表現感失望，多國早已停向中國公民

發簽證，俄羅斯甚至實行了局部封關政策。

香港方面，目前本港累積確診武漢肺炎個案增至１２宗，並出現了首例本地有限度人傳人個

案，疫情相比起內地尚算輕微，但香港醫療資源長期處於高度緊張狀態，一旦出現社區爆發，香

港醫療系統恐不勝重荷。

中資企業連跌三日，華潤燃氣（０１１９３）挫３﹒１％，國藥控股（０１０９９）跌

２﹒５％，中石化（００３８６）跌２﹒４％，石藥集團（０１０９３）跌２﹒３％，中國太保

（０２６０１）、神華（０１０８８）跌１﹒９％，中信股份（００２６７）跌１﹒８％。



＊疫情壓境銀行關門，本地銀行股欠方向＊



面對疫情肆虐，本港銀行紛紛宣布暫停其分行的服務。金管局表示，收到銀行匯報稱，為了

在加強對員工和客戶保障的基礎上繼續營運，部分銀行分行須暫時關閉或縮短營業時間。根據銀

行提供的信息，預計會有約２０－３０％銀行分行暫時關閉，其餘繼續運作的分行中有部分會縮

短營業時間，各銀行會盡快公布具體營運安排。

匯豐銀行（００００５）旗下２４個服務網點將由下周一（３日）起暫停服務，直至另行通

知。其他網點的服務和營業時間則維持不變。中銀香港（０２３８８）旗下４９間分行將於周六

（１日）起暫停服務，直至另行通知。

而恆生銀行（０００１１）則由明天（２月１日）起，旗下所有分行於星期六會較原定時間

提前一至兩小時關門，服務時間更改為上午９時至中午１２時，直至另行通知。恆生正安排１８

間地面分行、１０間港鐵站辦事處及３間商務理財中心分階段於２月５日或之前暫時停止服務。

面對疫情來勢洶洶，銀行服務亦受牽連，本地銀行股今日走勢分化，東亞（０００２３）跌

０﹒９％，恆生微跌０﹒１％，中銀香港無起跌，匯豐升０﹒３％。

而中資銀行股繼續捱沽，浙商銀行（０２０１６）挫３﹒６％，光大銀行（０６８１８）２

﹒５％，工商銀行（０１３９８）跌０﹒９％。





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