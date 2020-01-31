【武漢肺炎】世衛列疫情為國際公共衛生緊急事件，中方稱高度負責

《經濟通通訊社３１日專訊》世界衛生組織第三次就中國疫情召開緊急委員會會議，終於宣

布將新型冠狀病毒疫情構成國際關注的突發公共衛生事件（ＰＨＥＩＣ），但世衛總幹事譚德塞

強調決定並非對中國投下不信任一票，而是擔心疫情在衛生條件不佳的國家擴散，他仍讚賞中國

政府的防疫表現，對中國能夠控制疫情充滿信心。譚德塞在開會前專程前往北京，與中國國家主

席習近平會面。

不過世衛認為，有證據顯示限制人員和貨物流動不一定對防疫有效果，反而會分散干預疫情

的各方資源、干擾必要的援助和技術援助，以及對受影響的國家造成經濟上的負面影響。

國際公共衛生緊急事件是指疾病傳播，對其他國家構成公共衛生風險，需要國際協調應對，

世衛組織或建議締約國採取多個防疫措施，包括一定時間內限制國際旅行和貿易；可能要求旅行

者出示健康信息、基本檢查結果和疫苗接種文件；對國際交通工具及機場、港口和陸地過境點採

取常規公共衛生措施等等。



＊外交部：有信心和能力打贏疫情防控阻擊戰＊



中國外交部發言人華春瑩就世衛最新決定回應指，肺炎疫情發生以來中國政府一直本著對人

民健康高度負責的態度，採取了最全面、最嚴格的防控舉措，很多舉措遠超出《國際衛生條例》

要求，中方完全有信心和能力，打贏這場疫情防控阻擊戰。

在出現武漢肺炎疫情的國家或地區之中，惟有台灣一直未獲邀出席世衛會議，日本首相安倍

晉三和加拿大總理杜魯多分別公開表態，支持台灣參與國際的防疫工作。（ｅｙ）

