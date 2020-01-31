【武漢肺炎】廣東新增病例８２宗廣州新增最多，累計確診３９３宗

《經濟通通訊社３１日專訊》廣東省衛健委公布，全省累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確

診病例３９３宗。３０日當天，全省新增確診病例８２宗，其中廣州市最多新增個案，佔２７宗

、深圳市２４宗、東莞市９宗、珠海市８宗、佛山市７宗，汕尾、湛江和中山市各２宗，肇慶市

１宗。目前１９５０名密切接觸者正在接受醫學觀察。

累計確診病例中，深圳市依然最多，佔１１０宗，其次的是廣州市１０６宗，佛山市亦錄

３２宗。（ａｃ）

