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31/01/2020 10:59

【武漢肺炎】央企捐１７億人幣抗疫，另設２０億專項保障資金

　　《經濟通通訊社３１日專訊》據國務院國資委公布，截至１月３０日１５時，４１家中央企
業通過國資委專用賬戶捐款１０﹒７８億元（人民幣．下同），部分央企通過有關渠道直接向湖
北捐款６﹒７９億元，累計捐款總額１７﹒５７億元。
　　另外，相關醫藥央企主動設立專項保障資金。國藥集團設立１０億元專項資金用於疫情防控
；中國通用技術集團設立１０億元專項保障資金，用於在全球範圍內採購醫療防護用品和相關醫
療器材，以及企業生產醫用原材料、防護產品等。（ａｃ）

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