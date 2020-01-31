《經濟通通訊社３１日專訊》外交部發言人華春瑩今日表示，考慮到近日湖北特別是武漢公
民在海外遇到的實際困難，中國政府決定盡快派民航包機把他們直接接回武漢。
武漢爆發新型冠狀病毒肺炎，疫情急速蔓延全國。雖然內地社會各界及傳媒多翻發聲支持武
漢，但各地排斥武漢人、湖北人的事件常有發生。周三（２９日）一班從法國巴黎飛返上海的航
班，因有３０個武漢乘客，其他乘客拒絕上機，並集體改機票。周一（２７日）一班由日本名古
屋飛往上海的南方航空航班，有乘客因為知道同機有湖北乘客，而不肯上機。（ａｃ）
31/01/2020 11:33
【武漢肺炎】外交部：民航將安排包機接滯留海外的湖北公民回國
《經濟通通訊社３１日專訊》外交部發言人華春瑩今日表示，考慮到近日湖北特別是武漢公
民在海外遇到的實際困難，中國政府決定盡快派民航包機把他們直接接回武漢。
武漢爆發新型冠狀病毒肺炎，疫情急速蔓延全國。雖然內地社會各界及傳媒多翻發聲支持武
漢，但各地排斥武漢人、湖北人的事件常有發生。周三（２９日）一班從法國巴黎飛返上海的航
班，因有３０個武漢乘客，其他乘客拒絕上機，並集體改機票。周一（２７日）一班由日本名古
屋飛往上海的南方航空航班，有乘客因為知道同機有湖北乘客，而不肯上機。（ａｃ）
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