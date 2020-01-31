【武漢肺炎】肺炎疫情一問三不知，湖北黃岡市衛健委主任被撤職

《經濟通通訊社３１日專訊》武漢肺炎肆虐全國，不少地方官員在處理疫情的能力上備受質

疑。湖北黃岡市是繼武漢後第二大重災區，但作為該市防疫指揮人物的市衞健委主任唐志紅、市

疾控中心主任陳明星接受中央督查組核查時，竟一問三不知。

內地官媒周三（２９日）跟隨中央指導組派出的督查組，到黃岡市拍攝督查核查情況，結果

市衛健委主任唐志紅，竟對當地定點醫院收治能力、床位數量、核酸檢測能力等防控疫情相關的

提問一問三不知。唐志紅經常保持沉默，回應時則含糊其辭，屢答「不清楚」、「不知道」、「

不歸我管」等，甚至即場打電話詢問下屬

此外，報道又指，黃岡市現時的疑似病例已有超過１０００宗，但無論是市疾控中心的陳明

星，還是市衛健委的唐志紅，都不知道當地的檢測能力，唐志紅對此的回應只是「之前也找不到

方向。」事件引來社會極大關注，唐志紅隨即在周四晚被通報免職。



＊湖北省荊州松滋市委書記黃祥龍疑染病＊



另外，再有內地官員據報疑似感染新型冠狀病毒肺炎。有內地傳媒引述消息報道，湖北省荊

州松滋市市委書記黃祥龍，疑似感染新型冠狀病毒，目前正在醫院救治。黃祥龍２０１８年９月

上任松滋市委書記，之前擔任荊州下轄監利縣縣長。松滋市政府官網顯示，黃祥龍十日前曾在一

個會議上發言。（ｃａ）

