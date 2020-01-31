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31/01/2020 09:37

【武漢肺炎】南韓民眾抗議隔離營計劃堵路抗議，向官員掟蛋洩不滿

　　《經濟通通訊社３１日專訊》武漢新型冠狀病毒引發的肺炎持續在全球擴散，南韓政府連番
出招應對，包括撤僑、安排回國者入住「隔離營」、向中國提供援助等，但因此引來反對聲音，
有居住在「隔離營」附近的民眾抗議。
　　南韓政府早前決定，在滯留武漢公民抵韓後，會將其安置於忠清南道牙山市及忠清北道鎮川
郡的兩個隔離中心，接受１４日的隔離觀察。由於此兩個隔離中心位於民居附近，引起當地大批
居民不滿，斥責政府不顧居民健康。居民上街示威要求把中心搬到較遠地區，更使用拖拉機堵路

　　內政及安全部長陳永前往牙山市，示威者隨即向其投擲雞蛋，警員出動「傘陣」擋下雞蛋。
有示威者質問，倘此方候法是安全，陳永為何不把那些滯留武漢的公民帶回家。陳永指，理解示
威者的憂慮，但指該隔離中心已是最適合安置那些公民的地方。陳永又指，滯留在武漢的僑民正
受苦，應盡早把他們接回南韓。
　　南韓總統文在寅則在３０日發表聲明，呼籲民眾理解政府的措施，並表示會保證返國的僑民
得到合適隔離觀察，不會讓病毒有機會在社區散播。
　　另外，在野自由韓國黨有議員要求政府禁止中國人入境，又批評政府未有充分措施防止疫情
擴散，包括譴責政府捐贈２００萬個口罩往中國。另一在野的新保守黨亦提出相同動議。文在寅
則回應此舉並不現實，指在野黨製造恐慌，企圖借疫情煽動仇中情緒增加政治支持。（ｃａ）

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