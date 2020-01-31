《經濟通通訊社３１日專訊》中國湖北武漢爆發新型肺炎後「封城」，大批外籍人士無法離
開。多國安排包機接走當地的外交人員，包括美國、日本和英國等。
中國外交部周四向《路透》表示，考慮到家庭因素，只要願意，作為外國公民家屬的中國公
民可以乘坐從武漢撤離的飛機。
美國媒體上周六（２５日）報道，美方與一間運輸公司有合約，撤走駐武漢總領事館３０多
名外交人員及其家屬；國務院在通告指包機直航飛返三藩市，但只有一班，呼籲其餘１０００名
身在武漢的僑民，若有意跟隨外交人員離開，就應向國務院提交相關資料。（ｃａ）
31/01/2020 10:24
【武漢肺炎】外交部：中國公民可隨外籍家屬乘坐從武漢撤離的飛機
《經濟通通訊社３１日專訊》中國湖北武漢爆發新型肺炎後「封城」，大批外籍人士無法離
開。多國安排包機接走當地的外交人員，包括美國、日本和英國等。
中國外交部周四向《路透》表示，考慮到家庭因素，只要願意，作為外國公民家屬的中國公
民可以乘坐從武漢撤離的飛機。
美國媒體上周六（２５日）報道，美方與一間運輸公司有合約，撤走駐武漢總領事館３０多
名外交人員及其家屬；國務院在通告指包機直航飛返三藩市，但只有一班，呼籲其餘１０００名
身在武漢的僑民，若有意跟隨外交人員離開，就應向國務院提交相關資料。（ｃａ）
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