【武漢肺炎】外交部：中國公民可隨外籍家屬乘坐從武漢撤離的飛機

《經濟通通訊社３１日專訊》中國湖北武漢爆發新型肺炎後「封城」，大批外籍人士無法離

開。多國安排包機接走當地的外交人員，包括美國、日本和英國等。

中國外交部周四向《路透》表示，考慮到家庭因素，只要願意，作為外國公民家屬的中國公

民可以乘坐從武漢撤離的飛機。

美國媒體上周六（２５日）報道，美方與一間運輸公司有合約，撤走駐武漢總領事館３０多

名外交人員及其家屬；國務院在通告指包機直航飛返三藩市，但只有一班，呼籲其餘１０００名

身在武漢的僑民，若有意跟隨外交人員離開，就應向國務院提交相關資料。（ｃａ）

