【武漢肺炎】人行石家莊中心支行對受疫情衝擊較大企業降貸款利率

《經濟通通訊社３１日專訊》人民銀行石家莊中心支行結合河北省金融工作實際，３０日印

發出台《中國人民銀行石家莊中心支行關於做好新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控金融服務工作的

通知》。通知要求河北省人民銀行系統、各金融機構嚴格執行十六條措施，全力做好新型冠狀病

毒感染肺炎疫情防控金融服務保障工作。

通知明確，對受疫情衝擊較大的企業，適度增加信用貸款和中長期貸款規模，下調貸款利率

，發揮好金融對實體經濟發展的支持和保障作用。（ｗｌ）

