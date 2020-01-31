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即市新聞

31/01/2020 08:07

《神州縱橫－凌昆》中國經濟在下行中浪費潛力

　　《神州縱橫》中國２０１９年ＧＤＰ增長６﹒１％，在政府預告範圍下限，算是有了交代，
但一如預期下行未止，比前年下降０﹒５個百分點，軟著陸態度持續。末季增長６％與三季持平
，但經濟增長是否已開始築底尚未可知，特別是遇上疫情更是雪上加霜。一些特點則值得注意。
　
＊經濟下行未止＊
　
　　內需依舊疲弱，投資增５﹒９％零售增８％（實增約４﹒５％）均不理想，故工業只增
５﹒７％疲不能興。反而多災多難的對外經濟部門卻是亮點：在極不利環境下外貿仍增３﹒４％
（人民幣計），出口增５﹒０％入口增１﹒６％。雖然對美貿易跌１０﹒７％出口跌８﹒７％，
看來外貿已克服了中美貿易戰的打擊：這顯示：（一）中國已成功地由市場多元化抵銷了對美貿
易下降，從而減低了貿易戰對增長、就業等的衝擊。（二）對美出口下跌低於入口，貿戰對美打
擊大於對中國。美國作為貿易夥伴的地位正下降，出入口總額３﹒７３萬億元（人民幣計），已
低於歐盟的４﹒８６萬億及東盟的４﹒４３萬億。此外，去年中國外貿順差２﹒９２萬億元上升
２５﹒４％，推動了ＧＤＰ增長。淨出口對增長貢獻１１％而內需８﹒９％，如只靠內需增長只
會有約５﹒４％未能保六。總體看宏觀形勢不妙：內需疲弱增長下滑未止，疫情影響尚待評估，
２０２０保六任務更重更難，而當局仍擇錯固執，未有振興經濟新思維。另方面，經濟的一些議
題卻值得探討，概述如下。
　
＊增長潛力未用好＊
　
　　（一）當局宣傳的ＧＤＰ直迫１００萬億元人民幣及人均ＧＤＰ突破１萬美元等標桿意義不
大。真正有意義者是人均ＧＤＰ正向高收入國家的門檻（約１﹒３萬）邁進，如無意外數年內可
達。由於科技及產業發展迅猛，中國已幾可確認避過了中等收入陷阱，但離成為發達國（人均逾
２萬美元）的目標尚遠。（二）人口突破１４億。這卻不表示有人口過多問題，反而人口老化、
出生率偏低及長遠人口下降等問題令人擔憂。之前政府放寬生育管制後出生率仍續下降，看來要
做的是全面取消生育管制，並反過來推行支持生育政策。同時中國沒有人口紅利消失問題：每年
仍有以千萬計的新勞動力出現，用得好效果仍很大。且隨著人民壽命及健康水平提升，老年勞動
力的潛能不宜浪費，應延遲退休年齡及鼓勵６０歲後工作。真正的問題是人才紅利潛力發揮不足
，如每年有８００多萬大專畢業生須好好任用。人口紅利靠增人，人才紅利靠提質令全要素生產
率上升。（三）聲稱潛在增長率下降導致增長由高速轉向中高速，能保六便可的說法不當。乃官
僚集團用作掩飾失誤借口，事實是中國有大量要素及資源未充分利用，還有大量真正需求未能滿
足。由此帶來了巨大損失：ＧＤＰ增長低一個百分點便直接損失１萬億元，以後每年還因基數減
減少損失逾６００億。《資深評論員　凌昆》

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