【武漢肺炎】法國航空停所有往返中國定期航班，新加坡航空縮班次

《經濟通通訊社３１日專訊》中國武漢肺炎疫情持續肆虐，法國航空宣布，暫停所有往返中

國內地的定期航班，直至２月９日。從１月３１日起，法航將組織機組人員志願者開通往返上海

、北京的特殊航班，安排員工及客戶安全返回。

而新加坡航空及其子公司勝安航空表示，２月份將減少部分中國航線的班次，包括新航飛往

北京和上海的航線，旗下廉航品牌酷航亦表示，從２月初到３月底，將暫停新加坡與１１個中國

內地城市之間的航班，亦會取消新加坡來往香港和澳門的部分航班。（ｅｙ）

